百億富二代男星意外重摔緊急做手術 腦出血開顱縫43針險死：再晚幾分鐘變植物人

影視圈
更新時間：15:25 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:25 2025-12-30 HKT

現年32歲的內地百億富二代男星黃子韜，去年12月與拍拖11年的28歲女星徐藝洋領證結婚，今年10月補辦婚禮，婚姻生活美滿。近日在內地綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，首度談及一段與死神擦身而過的驚險經歷童年往事。

黃子韜頭顱縫了 43 針

節目中，黃子韜自爆6歲時因習武意外重摔，導致腦部出血，瘀血壓逼腦組織，情況十分危急，要緊急開頭顱做手術清除瘀血，還醫生警告：「再晚幾分鐘手術，可能影響智力，最嚴重會變成植物人」。為了保命，黃子韜接受了開頭顱手術，最後頭顱一共縫了 43 針：「腦瘀血，然後血沒出來，然後去直接開顱，然後把血拿出來、骨頭拿出來又蓋上去的」。而黃子韜就只是輕描淡寫地說：「扛過來了」。

黃子韜父親做守護神

節目播出後，「黃子韜縫了43針」的話題隨即登上熱搜，不少網友紛紛感到十分震驚，並對此感到佩服：「聽到縫 43針真的頭皮發麻」、「平日看他瘋瘋癲癲的，沒想到背負過這麼重的痛。」、「之前完全不知道他承受過這麼多」、「把苦難熬成力量，真的很強」、「看他現在生龍活虎的，更覺得不容易了」。亦有網民認為黃子韜這種膽大包天的性格，可能是因為童年曾與鬼門關擦身而過，才有今天豁達態度。黃子韜亦提到當年發生的意外，讓父親開始自學醫學知識，一直默默守護着他的健康。

