正義女神｜劉頌鵬稱靠副業幫補生計 被揭住豪宅揸名車拒認係有錢仔  30歲演少年犯掀討論

現年30歲的TVB男星劉頌鵬，近年憑藉在大熱劇集中的亮眼表現嶄露頭角，但他一直以來塑造的「奮鬥窮演員」形象，卻因其影片中不經意曝光的複式大屋及名車而受到質疑，被指「窮」只是人設。對此，劉頌鵬近日接受傳媒訪問時正式作出澄清，坦言相關說法是「天大誤會」。

劉頌鵬澄清非有錢仔

對於被指是「有錢仔」，劉頌鵬表示自己所住的，只是郊區村屋，他坦承經濟上未到水深火熱的狀態，因為他除了藝人工作外，亦有有從事理財策劃及保險等副業幫補。然而，他一心希望成為全職演員，並表示未來將會為演藝事業作出取捨，甚至已計劃北上發展，直言「邊度有機會就會去邊度」。

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劉頌鵬於《正義女神》演少年犯獲讚

劉頌鵬的演藝潛力在近期的熱播劇《正義女神》中得到印證。劇中，他飾演少年犯「夏兆倫」一角，雖然已屆30歲，但演繹起充滿狠勁的少年犯卻絲毫沒有違和感。他與另外兩位演員蔡景行、劉俊亨飾演的「離島三害」，將角色「不知悔改」的狀態演繹得淋漓盡致，令觀眾看得咬牙切齒。

劉頌鵬獲鍾澍佳佘詩曼循循善誘

據總監製鍾澍佳透露，為了讓演出更具層次感，演員們排練了數星期。而劉頌鵬更獲得女主角佘詩曼的「一對一」親自指導，阿佘細心提點他如何拿捏情緒、眼神及說話節奏，讓他成功塑造出一個令人心寒的複雜角色，表現備受矚目。

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劉頌鵬演藝路途崎嶇

劉頌鵬入行十年，星途並非一帆風順，為了追尋演員夢，他不惜與前公司解約，孭上二十萬的巨額債務。在人生低谷時，他戶口僅剩千餘元，曾做過外賣員、方艙醫院搬運工等工作，花了兩年時間才還清債務重新出發。

劉頌鵬望奪「飛躍獎」

儘管經歷浮沉，劉頌鵬從未放棄演員夢，由《#後生仔傾吓偈》的KOL，到《愛．回家之開心速遞》中「Sam」一角為人認識，再到今天在《正義女神》中發光發亮，他始終堅持將「每一場戲當係最後一場戲咁演」。他曾公開表示，最大的心願是能奪得TVB的「飛躍進步男藝員」獎項，以肯定自己多年來的努力與堅持。