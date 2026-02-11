《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包

30歲的劉頌鵬就快加入TVB五年，卻曾自爆為生計而到啟德方艙醫院做搬運工人搵錢，劉頌鵬看似經濟有壓力，但早前曾在影片中曝光揸名車，住在複式獨立屋，可以在屋企拉水喉落街洗車，更見到巨廳有樓梯。劉頌鵬近日在小紅書公開新片，以「這可能是最後一場戲了…珍惜」為題，被網民認真問是否「被炒」。

劉頌鵬處於被動

劉頌鵬留言：「今天我向目標奔跑的第22天，處於被動的我始終對未來感到恐懼…沒有作品那來提名？人算不如天算，專注可以控制的事，保持正面，專注演好每一個角色，當每一場戲都是自己演藝生涯的最後一場戲去演…好好享受！加油」。

片中見到劉頌鵬公司一日行程，一早出發返TVB開工，為爭取提名「飛躍進步男藝員」獎項，劉頌鵬計住日子尚餘多少天，但劉頌鵬擔心唔夠劇提名：「感覺冇咩太大突破，亦都收唔到將來有咩通告、或者入組機會。」

劉頌鵬做好手上工作

劉頌鵬坦言要攞獎，除要有作品亦要有討論度，目前自己只能做好手上的工作：「當正每一場戲係最後一場戲咁演。」劉頌鵬開完日班後，夜晚要再開工，見到當晚拍攝一場跳樓戲，劉頌鵬凌晨等待期間，一度放宵夜，他笑說要站在街頭食硬梆梆的麵包，直到凌晨4時半才收工。

劉頌鵬的言論引起不少網民關注，有網民為他打氣：「希望你拍攝的新劇早日一部接一部的與粉絲朋友們見面」。但有網民問：「你要離巢了？」也有網民關心問是否「要被炒啦」，劉頌鵬回覆：「不想被炒」。

劉頌鵬兼職送外賣

曾做過模特兒的劉頌鵬，早年為爭取演出機會，向前公司提出解約，花光積蓄賠償20萬作解約費，一度要兼職做外賣速遞員賺錢。劉頌鵬2018年以新演員身份擔任金像獎擔任主持之一，其後報名《全民造星II》，卻在第一輪評核中被淘汰。

劉頌鵬2020年以KOL身份亮相清談節目《#後生仔傾吓偈》成為意見領袖之一，翌年簽約TVB，雖然有不少演出機會，但多為不起眼角色，直至在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演尋寶圖「Sam」一角，才獲觀眾關注。

