Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-11 HKT

30歲的劉頌鵬就快加入TVB五年，卻曾自爆為生計而到啟德方艙醫院做搬運工人搵錢，劉頌鵬看似經濟有壓力，但早前曾在影片中曝光揸名車，住在複式獨立屋，可以在屋企拉水喉落街洗車，更見到巨廳有樓梯。劉頌鵬近日在小紅書公開新片，以「這可能是最後一場戲了…珍惜」為題，被網民認真問是否「被炒」。

劉頌鵬處於被動

劉頌鵬留言：「今天我向目標奔跑的第22天，處於被動的我始終對未來感到恐懼…沒有作品那來提名？人算不如天算，專注可以控制的事，保持正面，專注演好每一個角色，當每一場戲都是自己演藝生涯的最後一場戲去演…好好享受！加油」。

相關閱讀：《愛回家》新晉小生為生計脫下戲服做搬運工 曾公開冧一女星被嘲毒男

片中見到劉頌鵬公司一日行程，一早出發返TVB開工，為爭取提名「飛躍進步男藝員」獎項，劉頌鵬計住日子尚餘多少天，但劉頌鵬擔心唔夠劇提名：「感覺冇咩太大突破，亦都收唔到將來有咩通告、或者入組機會。」

劉頌鵬做好手上工作

劉頌鵬坦言要攞獎，除要有作品亦要有討論度，目前自己只能做好手上的工作：「當正每一場戲係最後一場戲咁演。」劉頌鵬開完日班後，夜晚要再開工，見到當晚拍攝一場跳樓戲，劉頌鵬凌晨等待期間，一度放宵夜，他笑說要站在街頭食硬梆梆的麵包，直到凌晨4時半才收工。

劉頌鵬的言論引起不少網民關注，有網民為他打氣：「希望你拍攝的新劇早日一部接一部的與粉絲朋友們見面」。但有網民問：「你要離巢了？」也有網民關心問是否「要被炒啦」，劉頌鵬回覆：「不想被炒」。

劉頌鵬兼職送外賣

曾做過模特兒的劉頌鵬，早年為爭取演出機會，向前公司提出解約，花光積蓄賠償20萬作解約費，一度要兼職做外賣速遞員賺錢。劉頌鵬2018年以新演員身份擔任金像獎擔任主持之一，其後報名《全民造星II》，卻在第一輪評核中被淘汰。

劉頌鵬2020年以KOL身份亮相清談節目《#後生仔傾吓偈》成為意見領袖之一，翌年簽約TVB，雖然有不少演出機會，但多為不起眼角色，直至在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演尋寶圖「Sam」一角，才獲觀眾關注。

相關閱讀：孔德賢劉頌鵬讚李佳芯有仙氣會發光 陳敏之疑惑：真係㗎？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
10小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
11小時前