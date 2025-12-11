Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》新晉小生為生計脫下戲服做搬運工 曾公開冧一女星被嘲毒男

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-11 HKT

30歲的劉頌鵬加入TVB已有一段時間，雖然獲不少機會參演多部劇集，但多為不起眼的配角，直至去年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Sam」一角，才逐漸受到觀眾關注，最近更在重頭劇《巨塔之后》、《新聞女王2》中演出。不過劉頌鵬在影視圈的寒冬下，積極尋找出路，最近自爆做搬運工人，賺取生活費。

劉頌鵬兼職應付生活開支

劉頌鵬如不少藝人一樣，雖然有演出機會，但收入並不算豐厚，又並非每日都有拍攝工作。為應付生活開支，劉頌鵬近日在小紅書拍片，分享「TVB 演員沒通告時忙甚麼？用一條片時間告訴你，沒通告的時候我在忙甚麼？上天不會辜負努力的人， 相約各位在頂峰見！#打工人 #自強不息 #熱愛生活」。

影片中見到劉頌鵬到昔日的啟德方艙醫院做搬運工人，該處改建為青年旅舍及青年藝術文化交流空間。劉頌鵬的工作是協助拆卸和搬運舊有的家具和日用品，為之後的改建工程做準備。影片中見到劉頌鵬認真工作的模樣，絲毫沒有藝人架子。

相關閱讀：劉頌鵬勁冧蔡思貝 余德丞發爛：攞塊鏡照吓自己先

劉頌鵬在片中坦言，面對生活壓力難免會感到惆悵，但他深信「方法總比困難多」，並將兼職視為扮演不同角色的機會，還樂觀表示：「很開心在這個地方留下我很多的腳毛，還有汗水，上天不會辜負每一個努力的人。」

劉頌鵬曾送外賣月入2萬

劉頌鵬曾在訪問中，提到當年入行時獲一部獨立電影《青春戰記》選中，並擔任男主角，卻被一間娛樂公司以接拍就告毀約為由，最終賠20萬元解約。劉頌鵬為籌解約費，除用盡積蓄外還問母親借錢，為盡快清除債務，曾去做外賣速遞員，每月收入差不多有2萬元。劉頌鵬為節省金錢，在放假時會減少外出食飯，將金錢花在學唱歌、演戲等課程上，為演藝事業做好準備。

劉頌鵬兜兜轉轉入娛樂圈

此外，劉頌鵬於2021年有份為奧運直播節目擔任主持，當時爆出開工時掛住朱智賢，將女方的照片用在平板電腦的背景上，引起朱智賢微言：「依家啲後生仔可唔可以唔好咁毒？」劉頌鵬之後與亮相節目《Mean Talk》時，被問到最想追邊位女藝人？劉頌鵬竟坦白自爆想追蔡思貝：「OK，幾正！」

劉頌鵬曾參加校草選舉，亦曾做過模特兒，之後以新演員身份為金像獎擔任主持之一。劉頌鵬曾參加ViuTV選秀節目《全民造星II》，2020年以KOL身份做TVB清談節目《#後生仔傾吓偈》的意見領袖，翌年正式簽約TVB，並獲安排拍攝劇集，向演員路進發。

相關閱讀：孔德賢劉頌鵬讚李佳芯有仙氣會發光 陳敏之疑惑：真係㗎？

林正峰居安思危日打三份工搵食：

