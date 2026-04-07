前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應

35歲的前TVB「新聞女神」陳嘉倩（Kasina），自去年5月無預警宣布與日籍老公Tomo結婚後，不時在社交平台分享甜蜜人妻生活。她近日在日本欣賞櫻花，並於IG發放最新福利影片，片中的她狀態大勇，美貌與身材再次成為網民焦點，更有眼利網民揣測她已懷孕，引來本尊親自回應。

陳嘉倩人比花嬌

在陳嘉倩發布的最新影片中，她身處開滿櫻花的公園，夕陽餘暉灑在身上，畫面唯美。陳嘉倩穿上一件啡色低胸緊身長裙，外搭一件白色毛毛外套，在櫻花樹下漫步，時而撥弄秀髮，時而甜笑，散發出滿滿的幸福女人味。盛開的櫻花雖然燦爛，但完全不及陳嘉倩的仙氣美貌搶鏡，可謂「人比花嬌」，不少粉絲留言大讚她依然美麗動人。

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陳嘉倩身材再升級

榮升人妻後的陳嘉倩，魅力有增無減。今次穿上的「戰衣」更是將她的完美身材表露無遺。貼身的剪裁突顯出她玲瓏有致的曲線，低胸設計讓她的上圍看起來比以前更加豐滿，令粉絲大飽眼福。此外，裙子的高衩設計，讓她一雙修長美腿在行走間展現，極之吸睛。

陳嘉倩腹部微脹惹懷孕揣測

影片中，有網民留意到當陳嘉倩側身時，腹部有輕微隆起的跡象，惹來懷孕揣測。有網民直接留言：「似有咗喎」，隨即引來其他人附和：「似係」、「一定係除非唔係！」。對於網民的熱烈討論，陳嘉倩亦大方現身回應，她親自在留言區回覆其中一位網民：「如果唔係咁點」，以一個輕鬆幽默的語氣，似乎是否認了懷孕之說。

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