前TVB新聞主播陳嘉倩絕密婚照終曝光 深V婚紗盡顯完美曲線 認因語言問題未能完全表達情況

35歲前TVB新聞主播陳嘉倩去年5月在無預警情況下宣布結婚，她在IG貼上多張結婚相片並說：「今後的日子請多多指教，一起加油。これからもよろしくお願いします。（感謝您一直以來的支持）」陳嘉倩本來未有透露老公身份，回覆傳媒只稱老公是日本人，兩人曾經歷遠距離戀愛，其後再發現她的日籍老公叫Tomo，在日本開辦跳舞學校，曾經參加過不少日、韓舉行的街舞表演。

陳嘉倩有嚴重拖延症終回顧Big Day

陳嘉倩昨日（29日）終於貼上婚禮相並稱遲來的2025回顧：「我呢個有嚴重拖延症的人，拖到2026年先回顧上年的婚禮，一直未寫2025回顧係因為我想留返嚟回顧Big Day。」陳嘉倩的婚紗上半身採用了性感的深V領口剪裁，巧妙地延伸至胸前，不僅突顯了新娘優雅的肩頸線條和鎖骨，也增添了幾分現代時尚感。

陳嘉倩在東京鐵塔的見證下完成儀式

陳嘉倩在IG貼多張婚宴相並說：「從來不是很喜歡大事鋪張搞儀式的人，特別是私事，所以選擇婚前都沒有怎麼張揚，只邀請最close的親友到場見證。儀式後也沒有即時在social media 分享，可能親友們見到我未share都未敢tag我，so feel free to tag me from now on anytime.（所以從現在開始，隨時都可以標記我。）」她續說：「作為一個P人，搞婚禮都唔想太複雜，所以沒有太繁複的禮節，也感謝婚宴場地的配合。選擇婚禮場地時有想過輕井澤、沖繩，但我們最後還是選擇東京，由於我們的相識相知都是在這個城市，」陳嘉倩特別選擇一間可以仰望東京鐵塔全景的教堂行禮，希望在東京鐵塔的見證下完成儀式，並得到守護和祝福：「揀5月係因為呢個月係我哋的生日月份，也是春暖花開的季節。

陳嘉倩因語言問題未能與老公完全表達

陳嘉倩還說，「日本的冬天特別冷，過了一個漫長的嚴冬，大家都會期待春天的來臨。希望我們經過漫長的遠距離後，迎來的都是暖心美好的事情。由於香港東京兩邊飛，好多時候都要遙距處理婚禮細節。多謝Tomo先生的溫柔，在我不在東京的時候抽很多時間幫忙協調，我的性格很多時比較急，他的鬆弛感正好給我互補了。」兩個成長背景、說不同語言、文化完全不同的人去談一場戀愛，很有挑戰但我們也非常享受。我們經常在想，如果我們說同一種語言，必定會無時無刻都在說話。最後讓我多謝專程從香港、福岡以至美國到來參加我們婚禮的親友，在你們的眼裡我看到了溫暖。由於語言問題，我和Tomo先生難免有未能完全表達自己的情況，多謝你們的包涵和衷心祝福。Deepest gratitude to our treasured friends who made the journey to witness our day. Tomo and I will cherish your love and those heartfelt smiles forever。有人說婚後才是一段關係的真正開始，未來還請繼續多多指教。未来もよろしくお願いします(我期待未來與您合作。）。」

陳嘉倩與日本老公拍拖年多才結婚

此外，陳嘉倩今日（30日）出席「新婚生活易2025頒獎禮」，去年她公布與Tomo結婚，成為東瀛人妻。她表透露求婚過程是在熱海睇煙花後，當時要趕車返東京，但對方要求逗留多一會，豈料拿出戒指出來：「好難忘，因為啱啱睇完煙花，覺得佢好有心。」她指老公在東京開辦跳舞學校，因學跳舞而認識。當笑她是否一見鍾情，她笑說：「我唔知呀！我覺得佢係囉！」她又指跟Tomo拍拖一年多才結婚，大家以英文溝通。談到成為日本人妻，可需學習當地習俗？她笑言日本新年在一月一日會吃喬麥麵又會到神社參拜。問到農曆年會否跟照中國傳統準利是給日本親友？陳嘉倩笑言可以試下派利是。談到是否留在日本發展，她表示現在日本、香港兩邊飛。問到老公可會考慮到香港發展，她笑指老公應要多學廣東話，不過對方亦有在網上學講，畢竟廣東話好難。