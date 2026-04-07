郭少芸初次「相睇」列三大條件 首要長腿星座匹配仲有一關要過 「樓后」願提供包養

57歲的郭少芸，近年在內地直播帶貨瘋狂吸金，但感情生活卻一直交白卷，近日她突然在社交平台拍片宣布：「我今天要​去相親（相睇）。」消息一出，立即引發網民熱議。影片中，郭少芸坐在車內，對著鏡頭難掩興奮又緊張的心情，直言這是「人生踏出的第一步」，要去尋找自己的「Mr. Right」。在一個小時的車程中，她既期待又怕受傷害，坦言「不能太過於期待，就怕會有落差」，甚至還擔心「萬一不帥怎麼辦」，將首次「相睇」的忐忑心情展露無遺。

郭少芸拍片分享初次「相睇」心情

正當網民滿心期待見證郭少芸覓得良緣時，鏡頭一轉，郭少芸抵達的目的地竟然是一家寵物店。原來這場讓她既緊張又期待的「相睇」對象，是一群可愛的貓咪。在寵物店內，郭少芸仔細觀察每一隻貓咪，她列出了長腿、要星座匹配的要求。不過該次揀貓未能成功，之後郭少芸再獨自去了一次寵物店，帶了一隻灰色貓咪回家，雖然主人包食包住，但要受到24小時監控，最後郭少芸為這位新家庭成員取名為「Pepper」。

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郭少芸每年收租百萬被封「樓后」

郭少芸自出道以來，憑藉《真情》、《大鬧廣昌隆》等多部膾炙人口的TVB劇集，奠定了她在演藝圈的地位。近年，她將事業重心轉往內地，投身直播帶貨，事業經營得有聲有色，更在2024年豪擲三千萬連掃五個單位，每年收租近百萬，被封為「圈中樓后」。

郭少芸經歷兩段戀情分手收場

郭少芸外表硬朗、事業成功的她，入行多年僅有兩段戀情。其中最為人熟知的，便是在拍攝《真情》時，與當時已有家室的演員劉少君戲假情真，戀情曝光後更一度引發軒然大波，並導致劉少君與老婆周秀蘭離婚。另一段公開的戀情則是與無綫的編導鍾國強，可惜這段感情，最後也因工作壓力等問題，分手收場。雖然這次「相親」是個美麗的誤會，但從郭少芸充滿愛意的眼神中可以看出，她已然找到了能陪伴自己的「真愛」。

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