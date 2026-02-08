前TVB女星移居杭州4年讚內地發展快：香港步伐慢慢掉隊 北上帶貨買樓收租年賺百萬

現年57歲的郭少芸，拍過不少膾炙人口的TVB劇集，包括《真情》及《大鬧廣昌隆》，由於角色以巴辣見稱，被封為「御用惡女」。近年郭少芸將事業重心移至內地，並進行直播帶貨，她近日拍片分享移居杭州4年的感受，指內地發展愈來愈快，而香港的步伐則慢慢掉隊，更感嘆由開頭的不習慣，至現在感到祖國對她的包容，給她無限發揮，片中郭少芸對內地讚不絕口，十分識撈，難怪短短幾年間能連掃5個單位，成為圈中隱形富婆。

郭少芸大讚內地生活快捷方便

郭少芸在影片中提到，曾經不習慣內地生活，尤其是支付購物方面，但適應後卻覺得在內地生活悠然自得，她表示：「這裡的生活讓人可以隨時來一趟說走就走的旅行，探索祖國的大好河山；也可以隨時瘋狂掃貨，享受購物的快樂；更不用擔心深夜飢餓，因為無論多晚，外賣總能送到家門口。」她慢慢發現，這座城市對她非常包容，並給了她「無限的發揮空間」。

郭少芸曾斥資近3千萬掃5物業

郭少芸所指的發揮，其實是她加入了直播帶貨行業，她激讚內地發展愈來愈快，「今天下單，明日送達」，她感嘆這在香港是「很難做到的，到底香港的步伐是不是慢慢掉隊呢？」蔡少芸定居內地後，間中也會懷念香港的茶記美食，但講到吸金賺人民幣，始終要投入祖國懷抱。

郭少芸情路坎坷經歷兩段戀情

郭少芸移居內地後，撈得風生水起，在2024年曾以3千萬連掃5個單位，每年收租近百萬，儼如圈中富婆。郭少芸參選1992年港姐競選入行，外貌身材不俗的她，情路十分坎坷，她在拍攝《真情》跟有婦之夫劉少君撻著，更導致男方跟太太離婚收場，另一段戀情是跟無綫編導鍾國強拍拖，最終戀情也未能開花結果，郭少芸帶貨事業有聲有色，但她至今仍是單身，百分百是黃金盛女。

