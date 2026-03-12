Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「樓后」單身生活枯燥乏味 千元包起3小鮮肉陪伴 韓系美少年外貌體格精壯

現年57歲的郭少芸，拍過不少膾炙人口的TVB劇集，包括《真情》及《大鬧廣昌隆》等，近年郭少芸將事業重心移至內地，並進行直播帶貨，事業有聲有色，她在2024年曾以3千萬連掃5個單位，每年收租近百萬，被封為「圈中樓后」。但他近年感情生活一直交白卷，享受單身生活的她，近日用1千元請來三名小鮮肉，幫她拍攝靚相，她全程非常享受，羨煞旁人。

郭少芸搵三猛男陪拍

圈中出名的「黃金剩女」郭少芸，移居內地後，雖然感情未有著數，但她閒時亦有自己娛樂，就是找來小鮮肉，幫她拍攝靚相，近日她就分享一拖三的奇妙經歷，影片中郭少芸身穿一件卡其色風衣，內搭深色連身裙，打扮優雅知性。她特意花了1千元請了三位「陪拍」，這三位年輕攝影師有著韓系美少年外貌，高大帥氣，第一位是仍在讀書的攝影系大學生，手持復古DV相機，為郭少芸拍出充滿懷舊電影感的照片。

郭少芸一拖三不停被讚

郭少芸揀選的第二位男生，是行內「專業陪拍」，每月收入可達四位數。而第三位身形壯健的猛男，是專門拍攝明星機場路透，手持配備「大炮筒」，氣勢十足。郭少芸更幽默地表示：「幸好我也是明星，這個場面暫時還嚇不到我！」

郭少芸曾經歷兩段公開戀情

郭少芸外表硬朗，事業成功，但情路卻不如事業般順遂，入行多年，她公開承認的戀情僅有兩段。 其中最為人熟知，是拍攝劇集《真情》時，與當時已有家室的演員劉少君戲假情真，戀情曝光後，更導致劉少君與妻子周秀蘭離婚。 另一段公開的戀情則是與無綫的編導鍾國強，可惜這段感情最後因工作壓力等問題，分手收場，現時郭少芸在內地花錢找小鮮肉陪拍，享受單身生活，
 

