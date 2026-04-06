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Marf邱彥筒童年照證天生明星相 曾力壓佘詩曼奪民選視后 與男友Locker戀得高調

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-06 HKT

23歲的邱彥筒（Marf），她的童年照近日在網上瘋傳，引發粉絲熱烈討論。照片中，無論是抱著籃球的可愛模樣，還是在沙灘上展現活潑一面的泳裝照，都可見她五官精緻，與現在的樣貌幾乎沒有差別，被粉絲大讚「由細靚到大」，天生一副明星相。

Marf童年照曝光被讚由細靚到大

Marf的演藝之路始於2021年，在ViuTV選秀節目《全民造星IV》中以大熱姿態奪得冠軍，並以女團COLLAR成員身分正式出道。單飛不解散的她，於2023年推出個人單曲後，迅速橫掃各大樂壇頒獎禮，勇奪叱咤樂壇「生力軍女歌手金獎」，至2025年更首度入圍「我最喜愛女歌手」五強。Marf的才華更衝出香港，不僅曾獲英國傳奇天團Coldplay點名擔任香港演唱會的暖場嘉賓，其舞台表現更獲得「歌神」陳奕迅的公開點名稱讚。不久前，Marf在旺角舉行的首個個人演唱會《Marf Yau “Nights like this” Live 2026》，門票火速售罄，全場爆滿，再次證明了她的超高人氣。

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Marf力壓佘詩曼被封民選視后

在影視方面，Marf同樣取得驕人成績。在最新由網絡平台「方以文一個人寫光影」舉辦的第10屆「觀眾在民間電視大獎」中，她憑藉在劇集《哪一天我們會紅》中「錢曉彤」一角的精湛演出，爆冷擊敗強敵佘詩曼，勇奪「民選視后」寶座，印證了其廣受觀眾喜愛的實力。

Marf準備情侶檔創業開咖啡店

在事業得意之際，Marf的愛情生活同樣甜蜜，她與男友林家熙（Locker）的戀情穩定發展，愛得大方高調，兩人更計劃以情侶檔創業，預計將投資高達七位數字的資金，開設自家品牌的咖啡店，共同打造屬於他們的「咖啡王國」。

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