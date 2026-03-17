佘詩曼《新聞女王2》失落民選視后 爆大冷不敵Marf@COLLAR引發網民熱議：真係得啖笑

佘詩曼去年承接《新聞女王》的氣勢，憑《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮2025》囊括「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」與及「北美最喜愛女主角」，佘詩曼再次成為三料視后，亦成為TVB電視史上首位四屆視后，破了自己的記錄， 網民力撐佘詩曼實至名歸，她的事業再創高峯。網絡平台「方以文一個人寫光影」舉辦第10屆「觀眾在民間電視大獎」昨日（17日）公布賽果，結果竟然令人大感意外。

佘詩曼民選視后竟然被擊敗

今次頒獎禮合共公布14個獎項的結果，被網民稱為NETFLIX級別的ViuTV劇集《存酒人》成為大贏家，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑「謝天行」一角成為民選視帝，劇集同時掃走6個獎，包括民選最佳劇集和劇本等，而民選視后方面，佘詩曼竟然被擊敗，爆大冷由邱彥筒（Marf）憑《哪一天我們會紅》「錢曉彤」奪得，ViuTV演員及作品今年繼續以大比數獲獎。

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《存酒人》共得6項民選獎項成為大贏家

除了楊樂文成為民選視帝外，在《存酒人》飾演的「鬼妹」的徐㴓喬奪得民選最佳女配角、楊樂文與邱傲然（Tiger）奪得民選最佳戲劇拍檔，連同得到最佳劇集、劇本、攝影大獎，《存酒人》共得6項民選獎項成為大贏家。民選最佳女配角競爭激烈，龔慈恩出現「自己打自己」局面，最後以《新聞女王2》「方羅麗嫦」一角屈居亞軍（267票），另一角色《金式森林》「蔣煥秋」奪第六名（160票）。兩者票數相加為427票，比徐㴓喬《存酒人》「鬼妹」一角所得385票多出42票。民選最佳男配角由邱傲然憑《麻甩媽咪》「鄭霆鋒」一角奪得，繼上屆《打天下2》「戴凱天」後連續兩屆奪得此獎項，羅子溢《金式森林》「高深」奪得民選最佳男主角第五名。

《新聞女王2》佘詩曼奪得民選最佳女主角第二位

打入民選獎項最後五強的TVB演員及作品當中，以《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成績最好，奪得民選最佳女主角第二位，宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名。《新聞女王2》同時奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。在《哪一天我們會紅》上，邱彥筒飾演頻道幕後決策人「錢曉彤」，要管數又要做KOL的經理人，當時曾有不少觀眾讚邱彥筒的演出「收得靜，放得穩」，相當有大將之風，但今次邱彥筒爆大冷擊敗佘詩曼成為民選視后反應兩極，有人讚賞「新人有驚喜。」、「我都係非fans路人， 睇完覺得Marf同Day做戲好自然，成套劇都好有驚喜！」但亦有聲音質疑「民選視后會好得個佘詩曼？真係得啖笑！」、「呢個獎同演技冇乜關係。」



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今屆票王繼續由MIRROR奪得

吳業坤奪得民選飛躍進步男藝員第五名、葉蒨文奪得民選飛躍進步女藝員第五名、林盛斌憑《女神配對計劃》奪得民選最佳主持第五位、《女神配對計劃》奪得民選最佳綜藝節目第五名、《東張西望》奪得民選最佳資訊節目第二名。今屆票王繼續由MIRROR相關獎項奪得，由其主唱之《手印》得票1,079（31.4%）奪得民選最佳電視歌曲。