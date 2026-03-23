Marf 23歲開處女騷全場爆滿自評75分 預告非最後一次 男友Locker低調到場：佢100分

邱彥筒（Marf@COLLAR）的首個個人演唱會《Marf Yau “Nights like this” Live 2026》在旺角舉行，全場爆滿，Marf的COLLAR姊妹Gao、Ivy So與Winka等獲安排坐頭排，全晚又跳又唱帶動氣氛。而MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、師弟男團ZPOT亦有到場支持。

Marf歡迎蒞臨「生日會」

Marf以多個造型現身，共帶給歌迷24首歌，唱過《海》後Marf開腔表示歡迎大家蒞臨「生日會」，她與團隊都覺得有種生日會的感覺，又指到場的都是想更認識Marf的人，談到演唱會主題「Nights like this」，她指是「這樣的晚上」的感覺，又指與經理人思量「Night」是否有「s」，雖然不是Part2，但希望有更多個像這樣的晚上。她又指這次演唱會有自己的任性，但亦一一實現：「（開騷）機會多的是，我才二十三，這次開騷也令我審視樽頸位，多謝在場各位見證我的第一次，但肯定不會最後一次，之後會做得更好、會適量的任性令大家驕傲。」

林家熙短片現身力撐

唱過《笑忘書》、方大同的《才二十三》後，台上播出Marf為演唱會準備的片段，見她落力練歌練舞，錄音室的寵物貓亦相當搶鏡，她透露是由COLLAR隊長Gao為她剪接片段。Marf換上熱褲造型跳唱《fOoL##》、《Girlfriend》，演出Rap風格新歌《Run Run Rock》，Marf在現場搜尋遵從銀色Dresscode的現場觀眾，有人打扮成銀色外星人、亦有身穿銀色馬甲的男歌迷被她邀上台互動，分別以即影即有合照並送上手工小禮物，演出最後以《Home Run》作結，並以Marf聯手男友林家熙（Locker）整蠱KB的片段代替Encore。

Marf感謝歌迷做「勤力寶寶」搶票

Marf在騷後受訪，她指前一晚綵排時已有首場演出的感覺，所以今晚上台時不緊張，但聽到歡呼時心跳加快，要請團隊幫她「把脈」定神，笑言只有一晚不夠喉，又認為這次在旺角演出是好選擇，因較迷你和近距離，問是否足夠歌迷都入場？她希望是不夠的，也知道這次歌迷要做「勤力寶寶」早起準備才能搶到票，也希望更快有「s」有更多演出。

Locker低調到場獲封100分

談到處女騷表現，Marf自評75分，自覺未夠放鬆和有一些瑕疵，但也會學包容自己，希望有機會做到85、95分。問到男友Locker有何職責？她笑言沒有，因男友最近太忙、忙於電影工作，而這晚有到場已是100分男友。至於一班好姊妹則嚴格遵守Dresscode：「我最近在群組潛水了，因為我覺得要專注準備，不這Sumling（李芯聆）昨晚有來看綵緋，有將片段放在群組，被姊妹投訴劇透！」Marf表示見到隊友來看她演出，也想起一齊演出的時光，期待COLLAR再一次踏上舞台，她更特別多謝Gao，因她學剪片似成為COLLAR的小編，更為Ivy及Candy兼任了不少新歌宣傳工作。