陳自瑤靜聽姊妹黃翠如爆老公蕭正楠體貼舉動 兩字評價好友婚姻疑流露羨慕之情？

TVB節目《一周星星》日前播出新一集，邀請到圈中姊妹團連詩雅（Shiga）、黃翠如及陳自瑤（Yoyo）擔任嘉賓。在節目官方YouTube頻道發布的未曝光片段中，連詩雅與黃翠如大談婚後生活，黃翠如分享老公蕭正楠的窩心舉動時，一旁的陳自瑤流露羨慕之情，再度引起網民對其婚姻狀況的關注。

黃翠如被蕭正楠寵成「大頭蝦」

而已為人妻多年的黃翠如，則大方分享與老公蕭正楠的甜蜜點滴。她笑稱自己是「大頭蝦」，在家中大小事都由蕭正楠打理，更直言因被蕭正楠過度照顧，導致有很多日常事都一竅不通。她透露，每次朋友到家中作客，都是由蕭正楠負責洗碗等家務，令她們都感到不好意思，在旁的連詩雅和陳自瑤也笑著認同。

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陳自瑤靜聽姊妹分享發言惹關注

黃翠如分享被老公無微不至地愛護的細節，但陳自瑤在節目中卻對自己的家庭生活著墨不多。當她靜靜聽著黃翠如分享幸福點滴，不禁輕聲說出：「幸福！」雖然只是簡單兩個字，但隨即引起網民熱議，不少人解讀為她對姊妹的幸福婚姻感到羨慕，並再次聯想起她與老公王浩信近年屢傳婚變。

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潘小文再度談及與陳自瑤同性緋聞？

連詩雅大談為人母後失去自由

節目中，剛成為媽媽的連詩雅亦分享，婚後最大的轉變是失去了以往的自由。她表示在單身時，可以隨心所欲，即興去旅行；但成為媽媽後，即使生病了也要照顧孩子，感嘆媽媽不能放假。