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潘小文因被捕令陳年同性緋聞翻hit 激動談與陳自瑤「攬頸激吻」真相 黑面斥李婉華：審犯咁審

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-24 HKT

一間外科口罩製造商在疫情期間，涉嫌利用虛假資料，成功向銀行騙取一筆高達600萬港元的貸款。警方商業罪案調查科於3月20日展開拘捕行動，共拘捕4男2女，被捕人士包括近年轉型為KOL的資深傳媒人潘小文。此案亦令她與TVB花旦陳自瑤（Yoyo）於2005年的一段同性緋聞再次引起關注。潘小文當年被指與陳自瑤在沙灘攬頸激吻，今日（24日）潘小文如常跟李婉華做網上直播節目，被李婉華追問這段同性緋聞，表現得非常激動。

潘小文日前被捕：人在做，天在看

潘小文日前被捕，事後就事件在facebook發言：「人在做，天在看，真的假不了，假的真不了！廢話小說，講完。」潘小文未因此暫停出鏡，今日與李婉華繼續做網上直播節目，開場即被李婉華追問當年與陳自瑤的同性緋聞，表現得非常激動，連環炮轟舊事被重提。對於李婉華在節目中再提起此事，潘小文黑面兼對李婉華表達不滿，她說：「朋友囉……唔好問啦喂！哎呀，做咩事要講呢啲嘢呀？審犯咁審！」李婉華認為陳年緋聞再被炒熱，在自己有份的節目更應該回應一事，讓潘小文作出澄清。

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潘小文公開陳年緋聞真相

潘小文強調，事件已經過去近二十年，她語帶激動表示：「我唔明點解我出咗事，就要攞返啲咁舊嘅嘢出嚟講！」她愈說愈激動，似乎對這段往事被不斷重提感到極大的困擾與無奈，潘小文表示自己是娛樂記者出身，明白被翻炒舊事亦是在所難免，但對於連累陳自瑤感不好意思。潘小文更公開當年傳出緋聞的真相，指二人被偷拍當下只是在聊心事，「好傾啲嘅朋友啫，即係有時你有啲好傾啲嘅朋友，『唉，好攰呀，借個膊頭嚟挨吓』，咁咋嘛！嗰陣時佢成日要開工，咁啱順路咪兜佢出去囉，咁咋嘛！事實上藝人同記者都可以係朋友。」潘小文回應時一度愈說愈大聲，當李婉華質疑她表現好激動，她否認情緒激動，只是喉嚨不適而已。

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陳自瑤亦就女兒戀情曝光，曾開腔回應：「謝謝大家關心！亦希望大家能理解，每個孩子的成長都需要

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