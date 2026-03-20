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潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手

突發
更新時間：12:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:41 2026-03-20 HKT

建築工程商人潘焯鴻名下「諾翹生物化學有限公司」，2021年6月，用外科口罩製造商名義，涉嫌以欺詐手段向銀行申請「百份百擔保特惠貸款」，懷疑以虛假的公司營業額、租金及薪酬紀錄，騙取銀行批出600萬元的最高貸款額，警方拘捕6人。消息指，除潘焯鴻與妻子朱瑞芳被捕外，其餘四人包括曾在諾翹工作的員工，其中一人是資深傳媒人潘小文。

潘小文曾將四川地震的經歷結集成書。
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消息稱，潘小文外遊返港後，在機場被捕，之後帶返寓所搜屋。翻查資料，潘小文於2021年，曾任潘焯鴻助手，同年6月潘小文被解僱，潘小文曾申索追討薪金、代通知金等約11萬元，法庭最終裁定潘焯鴻敗訴，即時發還欠薪及支付訟費。

潘焯鴻與潘小文不止一次對薄公堂，潘焯鴻曾被指在其Facebook專頁及YouTube頻道上，發言論誹謗潘小文，潘小文早前民事控告潘焯鴻誹謗她，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未依禁令移除有關影片。潘焯鴻早前承認民事藐視法庭，2024年11月25日在高等法院被判監21日，另須付40萬元訟費。潘焯鴻提出上訴，准暫緩執行監禁令。

至於潘小文原名潘麒智，曾任職突發及娛樂記者，先後在網台D100及香港人網擔任主持，大爆娛圈趣聞，人氣急升，目前為KOL，較為人熟識的是自製節目《娛樂小奶媽》。

相關新聞：口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦

 

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