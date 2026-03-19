口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦

警方接獲情報，指一間外科口罩製造商涉嫌在新冠疫情期間，透過「百分百擔保特惠貸款計劃」（SFGS）詐騙600萬元。警方經調查後，昨日（18日）分別在多區拘捕6名男女，包括涉案公司董事夫婦及4名員工。消息稱，被捕的董事夫婦為56歲中科監察主席潘焯鴻，及其54歲朱姓妻子。

據了解，涉案的口罩製造商為諾翹Lockill。被捕6人除了董事潘焯鴻夫婦外，另外4人為公司員工，分別是1男3女，年齡介乎31至53歲。消息稱，警方調查顯示被捕6人涉嫌在2021年4月至6月透過SFGS申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合SFGS的申請資格，並詐騙了香港滙豐銀行600萬元。

警方於昨日採取拘捕行動，分別在九龍城、荃灣、葵涌、尖沙咀及機場，拘捕上述6名人士。案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。

潘焯鴻近期亦捲入多宗官非，其中他於2023年遭工程公司入稟高等法院控告誹謗，其Facebook帳戶及「中科監察」Facebook專頁帖文內容，涉嫌影射石屎結構興建做工差於標準，要求法庭頒令禁制潘焯鴻繼續發布相關言論或相片，並賠償誹謗所致損失。案件早前在法庭處理。

另外，潘焯鴻於去年遭大埔區區議員梅政雄入稟呈請破產，案件於上月13日在高等法院再提訊，潘焯鴻缺席聆訊，梅政雄一方交代潘焯鴻日前已透過支票依期支付了全數欠款，因此撤銷破產呈請。