資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊

一所外科口罩製造商被指在疫情期間，以虛假資料騙取銀行批出600萬元貸款，今日（3月20日）廉政公署採取行動，拘捕包括建築工程商人潘焯鴻與其妻子朱瑞芳，以及資深傳媒人潘小文在內的6人。近年轉型為KOL的潘小文，其陳年緋聞史再度被翻出，她曾於2005年與當時尚未結婚的TVB花旦陳自瑤（Yoyo）傳出同性戀情，更被指在沙灘上攬頸激吻，事件在當年引起極大迴響。

潘小文娛記出身近年變身KOL

潘小文原名潘麒智，任娛樂記者出身，近年以KOL身份活躍於網絡，其自製網台節目《娛樂小奶媽》頗具知名度，之前更曾與李婉華一同訪問鄧兆尊，憑藉其風趣幽默的風格，表現揮灑自如。

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陳自瑤被指跟潘小文激咀

潘小文於2005年，曾跟TVB「最索人妻」陳自瑤傳出緋聞。多年來打扮中性的潘小文，當年被傳媒拍到與當時仍是單身的陳自瑤到深水灣沙灘漫步。報導指，兩人被拍到依偎在樓梯上親密談心，情到濃時更被指攬頸激咀。

陳自瑤11年結婚「斷背情」無疾而終

但這段「斷背情」最後無疾而終，Yoyo於2011年與王浩信結婚，並在翌年誕下女兒王靖喬。入行至今已26年的陳自瑤，憑藉亮麗外貌與豐滿身材，一直深受網民歡迎。除了這段轟動的同性緋聞外，她的異性緣也相當旺，曾與藝人蔡淇浚拍拖，而與方力申的緋聞亦流傳多年，但兩人已在2021年的節目中公開否認，解釋合作後便甚少見面。

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