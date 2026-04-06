我們不是什麼｜AK與ANSONBEAN隧道互摑十幾次拍到缺氧 想有更多場次謝票直認「唔夠跑」 預告下周拍MIRROR新團歌MV

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）及邱禮濤今日（6日）出席「《我們不是什麼》電影見面會」，吸引過百生粉（粉絲暱稱）到場支持。活動上他們提到戲中最難忘場面，AK和ANSONBEAN均揀選在隧道的一幕，AK指當刻兩人因是好激烈的戲，加上拍時是夏天但需着冬天衫，在隧道幾乎拍到缺氧，ANSONBEAN謂拍這場戲心理上、情緒上都準備好多，又透露兩人亦互摑十幾次，雖然導演叫不要真打，但他們認為真打先有情緒。AK指ERROR@Dee睇完電影後的感受是「我們究竟是什麼？」，而ANSONBEAN希望大家看完後有更多愛與包容。之後兩人與粉絲玩遊戲時，又示範用不同情緒講對白。

AK預告500萬即合體獻唱

AK與ANSONBEAN一起受訪，AK指新戲還差一點便拍攝完成，所以會專心在謝票和排練舞台劇，提到他們馬不停蹄去謝票，AK坦言不覺得辛苦，因真的想更多人入場，又指很多人看完後有很多問題，所以也很想親身去解答，ANSONBEAN就指若能有更多場次可以讓他們跑來跑去謝票就更好，而AK也直言是「難得想跑」，更認為現在「唔夠跑」，希望能有更多場次，這樣就可慢慢答大家問題。至於是否有難答的問題？AK指沒有，通常也是劇情上的，而ANSONBEAN就指有些問題好深奧，看得出他們也很想研究這部作品，至於是否有人問他們的激情場面？AK表示當然有：「問我哋點樣準備？有冇尷尬？如果大家想知我哋係咩感受嘅話，大家睇戲嘅時候，我哋謝票同大家討論下。」AK指家人因正在旅行所以還未看，但已準備換票證給他們，又笑指他們只要不是跟自己一起看就沒所謂，至於ANSONBEAN就指家人看完後覺得好鍾意：「阿婆話我第一次算係咁，（冇嚇親婆婆？）冇喎，佢話正！」他指拍完此戲後有更大的自信，現在也會畫畫多謝觀眾，電影在本月3日上映，票房現時接近100萬，ANSONBEAN指到300萬時會擺檔畫速寫送俾大家，至於AK指500萬時將會與ANSONBEAN一起合唱《天佑我們》。

AK承諾見面會「大家舒舒服服」

提到MIRROR見面祭被指規則嚴苛，問AK今日見面會是否也有限制？他表示不知道，自己沒有干涉：「呢排我都攰，唔係好關自己事嘅就唔理咁多。」AK指自己的見面會好像是在五月，而規則應該跟之前大家知道的差不多，但他會用自己的方式去完成：「我明白生粉想要啲乜嘢，同埋盡量用我嘅方式去回饋佢哋，至於係咩形式，當日大家就會知道，我自己都籌備緊。最主要係無論粉絲又好，工作人員都好，大家舒舒服服完成呢個見面會。」

AK叫大家留意新歌《攬緊處理》

AK又指下星期將會為MIRROR新團歌拍MV：「整得嚟、搞得嚟都應該係呢一兩個月，近㗎喇，快㗎啦！知大家心急，嚟料㗎喇！」AK又指這麼久沒有出團歌也嚇親自己，對於新歌，他坦言自己也有驚喜，希望大家好好期待新團歌，而AK也同時叫大家留意自己的新歌《攬緊處理》，今次自己有份作曲很開心。