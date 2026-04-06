佘詩曼勁吸金等通知拍《正義女神》舞台劇 周嘉洛3年級贏「最佳男主角」成入行契機

佘詩曼、周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東等，齊集中環終審法院取景，拍攝熱播劇《正義女神》7集番外篇，吸引大批劇迷及路人圍觀。阿佘與周嘉洛受訪，問到是否因為反應好而拍攝番外篇？她指劇集拍完後便有計劃，是次與她所代言的銀行合作，會拍攝3日，分別在香港、深圳取景。

《正義女神》7集番外篇在香港、深圳取景

再度以「言官」打扮上陣，阿佘笑言「回憶翻晒嚟」，難得的是一班夥伴這麼快便能聚首。提到阿佘吸金力強再拍番外篇，她笑言想與周嘉洛憑該劇造型接眼鏡廣告，周嘉洛稱不會拒絕，「同阿佘拍甚麼也好！」而重回終審法院拍攝，阿佘指上次是年多前拍《正義女神》，「有好多回憶，特別係同煒哥（陳煒），因為我哋經常喺呢度相遇、鬥嘴。」對於首次合作的周嘉洛，阿佘對他有讚無彈：「我覺得他洗脫咗之前形象，一直感覺佢個性比較搞笑、輕鬆，呢次佢寡言，唔係本色演出，全部都係演技！」周嘉洛聽到評價開心得飛上天，向觀眾證明了自己的另一面，笑言想演「斯文變態」角色。

佘詩曼、黃子華合演舞台劇？

另外，周嘉洛曾爆阿佘人前人後兩個人，私下是「貪玩仔」，阿佘形容是Work hard, play hard，始終工作壓力大，工作時認真工作，遊戲時遊戲。問到是否約打麻雀減壓？阿佘指好難約齊人，之前約過，「但打風取消，今次難得一齊拍攝，周嘉洛請食飯啦！」至於可有計劃拍其他延伸作品例如舞台劇？阿佘表示IP在監製（鍾澍佳）手上，要看他的意思，「我想演舞台劇，每天練習同一段戲，需要好鍾意嗰份劇本先可以。」並稱希望對手有黃子華或黃秋生。周嘉洛透露自細貪玩，故被老師安排演舞台劇「放電」，笑言3年級已奪「最佳男主角」，成為他發展演藝事業的啟蒙。