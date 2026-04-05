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《正義女神》片尾曲引網民兩極反應？主唱呂喬恩大有來頭曾取代炎明熹 近年受鍾澍佳器重

影視圈
更新時間：18:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-05 HKT

TVB熱播劇《正義女神》近日引發熱議，劇情與一眾演員包括佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、蔣祖曼及劉倬昕的演技都成為焦點。而近日網民討論的另一熱話，竟是與歌手呂喬恩所演唱的片尾曲《Late never denied》有關。該曲激昂的高音處理方式，讓觀眾反應呈現兩極化，有人盛讚其穿透力十足，亦有大量網民表示太吵耳。其實呂喬恩大有來頭，近年更成為新一代TVB劇集歌天后。

《正義女神》片尾曲由谷婭溦作曲

《正義女神》片尾曲《Late never denied》的製作班底都是常見的音樂人，由谷婭溦作曲，江暉則擔任編曲與監製，而演唱者呂喬恩更親自為歌曲填詞。儘管歌曲製作精良，但呂喬恩在副歌部分極具爆發力的高音演繹，卻讓不少觀眾表示難以接受，甚至稱需要在片尾曲響起前「鬥快靜音」，表示被呂喬恩歌聲嚇到，但亦有網民力撐呂喬恩歌聲有質感。

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呂喬恩是天王巨星御用和音

現年41歲的呂喬恩在音樂圈已打滾多年，擁有相當豐富的履歷。她早年以和音歌手身份入行，曾為許冠傑、劉德華、張敬軒等天王巨星的演唱會擔任和音，實力備受肯定。2015年，她加入樂隊ZolarWind擔任主音，至2018年單飛發展，近年更與TVB Music Group簽約，正式從幕後走向台前。 

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呂喬恩近年成為劇集歌天后

呂喬恩近年備受金牌監製鍾澍佳器重，被封為「鍾澍佳御用劇集歌曲天后」。此前，她已取代了離巢的炎明熹（Gigi），接棒主唱大熱劇集《新聞女王2》的片尾曲《Crystal Clear》，而該曲的歌詞正是由她所填、另外亦曾演唱《巨塔之后》插曲、《刑偵12》插曲等，以上皆為鍾澍佳監製的劇集。此次再度獲邀為鍾澍佳監製的重頭劇《正義女神》獻聲，足見其在監製心中的地位。雖然此次《Late never denied》的演繹方式引來不少負評，但亦有支持者認為呂喬恩的歌唱實力不容置疑，只是其獨特的唱腔與劇集歌曲的傳統要求有所不同。 

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