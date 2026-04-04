正義女神丨陳煒法庭崩潰痛哭演技封神 親送兒子入獄關係決裂網民心碎：媽咪值得一個視后

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演的TVB和優酷聯合呈獻的劇集《正義女神》已經在內地優酷平台播出結局，「高成彬」劉倬昕捲入「張景翔」馮皓揚被殺案，「高淑樺」陳煒最初為保兒子用盡方法，直到發現了兒子殺人的影片後，大義滅親將兒子送進監獄，「高淑樺」陳煒硬心場背住兒子，到最後獨自在庭內痛哭，令不少網民心酸，有人讚她才是「正義女神」

「高淑樺」陳煒「高成彬」劉倬昕母子關係決裂

陳煒在劇中飾演的大狀「高淑樺」擅長利用法律漏洞為當事人脱罪，稱得上是法律界的長勝將軍，首集中，其14歲兒子「高成彬」劉倬昕捲入少年天台謀殺案，「高淑樺」陳煒不惜顛倒黑白為兒子辯護，成功逃過法律制裁，可惜「高成彬」劉倬昕在「張景翔」馮皓揚被殺案提交關鍵證據，指證兒子才是真正的兇手，最後「高成彬」劉倬昕被判終身監禁，母子關係決裂。

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陳煒整體表現被評為零差評

陳煒今次在《正義女神》的演出可謂搏到盡，先「舊相好」古天祥上演激烈的床戲，兩人在床上錫到「嘴都歪」，陳煒更出動私伙的性感黑色內衣，豐滿上圍一覽無遺，更被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀。陳煒曾表示：「其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多，我都有同老公講，點知佢話嫌呢段戲咁短？但我覺得點到即止就夠。到了第25集大結局，陳煒整體表現被評為零差評、近乎封神，成為全劇最大亮點之一。母子二人在監獄見面，「高淑樺」陳煒望着兒子滿含愧疚與不捨的眼神，讓內心翻湧的痛楚強烈傳達，令大量觀眾「破防淚目」，有人形容：「佢演嘅唔係角色，係千萬個被現實逼到牆角嘅女人」，直到「高成彬」劉倬昕被判終身監禁後，「高淑樺」陳煒沒有崩潰哭喊，僅是緩緩垂首、肩線輕顫、眼底光芒逐漸黯淡，以極度克制的肢體與微表情，傳達出深入骨髓的悔恨、絕望與不甘，層次極強，被評「每個瞬間都經得起鏡頭特寫推敲」。

陳煒崩潰痛哭被推拎視后

其後陳煒獨自在法庭爆喊，演出片段在網上瘋傳，有人說：「最痛唔係喊，係想喊但忍到淚光閃閃。」、「高淑樺呢個角色，畀陳煒演活咗。」、「呢幕睇到喊到收唔到聲。」、「唔喊比喊更痛，陳煒呢場封神。」、「一個眼神就講晒所有委屈。」、「一個媽媽親眼看到自己兒子殺人，而且還保留錄音。以前是沒親眼看到可以說服自己，現在是直接親眼看到，這種衝擊是巨大的，劇裡交代蠻清楚。」、「希望高大状涅槃重生，下個角色見啦。」陳煒曾在TVB的台慶頒獎禮上，獲得7次最佳女主角提名，但依然與獎項無緣，雖然曾經有網民於戥她不值，亦覺得「為何陳煒總是演一些奸詐奸地的角色」，但陳煒覺得：「冇問題㗎，睇到我，認同我就足夠。」有人看完結局後留言：「值得視后。」、「我也覺得這部戲她值得拿視后。」、「媽咪真的值得一個視后。」、「可不可以給煒哥好點的劇本，不要再演反派了！」

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