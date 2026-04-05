前TVB女星𡃁妹李綺雯過大禮海味堆滿屋 下月辦海外婚禮 與健美先生梁愷傑訂婚5年終結婚

前TVB女星、41歲「𡃁妹」李綺雯與香港健美先生及星級健身教練梁愷傑（Ocean）拍拖多年，早在2021年已經訂婚，但二人的婚禮一直拖延，直到去年6月才晒出婚紗照，以「Mr & Mrs Leung」互稱。近日李綺雯終於倒數婚期，將於5月23日舉行婚禮，並在社交平台分享過大禮畫面，排場未算奢華卻勝在實用。

李綺雯做足傳統儀式

從李綺雯昨日（4日）在IG限時動態曝光過大禮的照片及影片，傳統儀式一絲不苟，當中一座「金玉滿堂」的大金器，分量十足最為矚目。而桌上擺滿各式各樣的傳統禮品，包括大大塊的名貴海味、一整排的花膠、多盒中式嫁喜禮餅，以及數十個用紅色和金色包裝、堆成小山的過大禮禮籃，充滿喜慶氣氛。李綺雯與未婚夫Ocean站在堆積如山的聘禮後面合照，險些被遮住。

早前李綺雯與未婚夫曾到日本拍攝婚照，曾轉發照片，曝光疑為兩人的海外婚禮地點。據婚禮策劃公司的帖文，表示：「特別感謝李綺雯Marine & 梁愷傑Ocean 100%信任選擇」，當中提到「對於香港人『日本』已成為海外婚禮的首選」。

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李綺雯透露待嫁心情

李綺雯與未婚夫Ocean標註在橫濱，文中提到婚禮場地鄰近東京的橫濱港未來區，名為「Bayside Geihinkan Veranda Minatomirai」的特色教堂，具有地區特色的複古工業風，將美式紅磚風格與港灣景致完美融合，全景落地玻璃窗、復古工業風金屬結構與紅磚，打造出粗獷與精緻並存的獨特婚禮空間。李綺雯早前表示距離婚禮只餘三個月，只是「好似咩都未準好咁嘅？開始有啲緊張」，透露待嫁心情。

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