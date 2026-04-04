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謝霆鋒開Talk戴「王菲26年前定情物」 卡地亞玫瑰金手鐲證癡心情長劍

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-04 HKT

現年46歲的謝霆鋒，事業得意，近年更創辦自家品牌，形象從昔日的反叛偶像蛻變為成熟企業家。他昨日受香港大學未來媒體學院的邀請，以「創意．娛樂．創業：鋒味創新融匯」為題舉行講座，與莘莘學子分享心得。講座上的他，一身深啡色Polo衫配搭斯文方框眼鏡，盡顯知性魅力。然而，全場焦點卻意外地落在他左腕上的一隻玫瑰金手鐲，有眼尖的網民認出，這正是他與樂壇天后王菲糾纏26年的「定情信物」，舊物重現，再次引爆網絡熱話。

謝霆鋒戴上王菲訂情信物

謝霆鋒與王菲這段相差11歲的「姊弟戀」，始於2000年，當時二人愛得高調，而這隻被推測為卡地亞（Cartier）品牌的金手鐲，便是他們熱戀時的情侶款信物，王菲亦曾多次在公開場合佩戴。可惜，這段轟動一時的戀情未能開花結果，其後二人各自經歷婚姻，謝霆鋒與張栢芝結婚並育有兩子，王菲則嫁給李亞鵬誕下一女，最終兩段婚姻均以離婚告終。

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謝霆鋒14年跟王菲「世紀復合」

峰迴路轉，謝霆鋒與王菲在2014年上演「世紀復合」，轟動整個華人娛樂圈。據悉，在二人分開的十多年間，謝霆鋒一直將這隻充滿回憶的手鐲鎖在保險櫃中。復合後，他第一時間便將手鐲重新戴上，自此之後，這隻手鐲便極少離開他的手腕。儘管二人復合後極為低調，從不公開合照或放閃，但這隻手鐲猶如無聲的宣言，見證著他對這段失而復得的感情的珍視，絕對是「癡心情長劍」的現代演繹。

網民替張栢芝感不值？

這隻「世紀手鐲」的重現，瞬間在網上引發熱烈討論。不少網民被謝霆鋒的長情所感動，認為這是不言而喻的深愛。但亦有網民替他的前妻張栢芝感到不值，紛紛留言表示：「我替張栢芝感到不值」、「那張栢芝是怎麽回事」。不過，也有理性網民認為大家毋須過分解讀，指出：「謝霆鋒十幾年前的衣服都在穿呢，何況飾品」、「手環和王菲沒關係」。

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