正義女神丨「盜竊案」佘詩曼放生埋伏線 黃庭鋒憔悴爆鬚演PTSD警察被讚：帥出新高度

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演的劇集《正義女神》目前正在翡翠台熱播中，昨晚（3日）播出案件「盜竊案」涉案人物是當日擊斃「蘇麗慈」文頌嫻飾的警員「何偉迪」黃庭鋒，雖然「何偉迪」黃庭鋒，承認控罪，但當「言惠知」佘詩曼得悉「何偉迪」黃庭鋒是因準備買麵包時，以為自己看見「蘇麗慈」文頌嫻，失神之下才忘記付款，最終宣判「何偉迪」黃庭鋒罪名不成立，因而埋下了二人日後關係的伏線。

黃庭鋒的表現贏得不少正評

今次黃庭鋒的表現贏得不少正評，兩個簡單場口成功呈現出「何偉迪」複雜又痛苦的心理狀況，展現了空洞無力、失卻希望、自責痛苦，難以置信、感激得到救贖、嚴重自我質疑等情緒，尤其在庭上陳述「偷麵包」經過時，黃庭鋒不但聲音顫抖又哽咽，就連整個身體也是呈現出顫抖的狀態，眼眶亦滿是淚水，獲得網民同情：「正義凜然的帥」、「他當被告這集，被他的愧疚和感恩法官給他悔過機會打動了」，同時笑指黃庭鋒是謝霆鋒關智斌混合體：「帥出新高度」、「帥到令人驚艷」。

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黃庭鋒為增憔悴感素顏兼刻意不剃鬚

黃庭鋒接受官方訪問時，坦言除了素顏及刻意不剃鬚上場增加憔悴感，並花了很多時間鑽研如何演好這場內心戲，單是「憔悴」狀態的長短也「計過度過」。談到與佘詩曼合作，黃庭鋒說：「拍呢套戲時佢真係好入戲、好在狀態，真係好似一個官咁同我去溝通，所以拍緊嘅時候，大家都喺個故事裏面，反而冇乜額外傾偈；反而拍完成套劇之後，我哋成班就成日約出嚟食飯傾偈、個人狀態輕鬆返啲，所以Feel到佢好認真對待《正義女神》。」

黃庭鋒文武雙全備受TVB力捧

黃庭鋒先後到英國及日本留學，在英國留學期間，在一次到阿根廷和智利的校際賽中，更榮獲「最有價值球員獎」，他的出色表現更吸引了英超球會阿士東維拉（Aston Villa）及狼隊（Wolverhampton Wanderers）青年軍的注意，並獲推薦前往試腳。不過，為了專注學業，黃庭鋒最終選擇放棄成為職業足球員的機會。黃庭鋒曾經做過9個月的醫科生，最後他放棄讀醫，然後轉到體育學科。黃庭鋒在香港中文大學取得體育系文學碩士學位，在入行前，黃庭鋒曾在國際學校擔任體育老師，因一名學生的家長是金牌司儀陳淽菁，經其介紹下於2015年加入Now TV，之後過檔無綫電視，當時家人對他放棄高薪厚職的教師工作頗有微言，但他仍然堅持追夢，精通兩文三語兼能操流利日語的黃庭鋒在2019年開始已經入選「飛躍進步男藝員」一獎，只可惜一直未能奪得獎項。

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