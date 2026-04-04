「大佬B」吳志雄內地登台遇襲？ 遭狂迷拉扯失平衡一舉動現霸氣

在經典電影《古惑仔》系列中，以「大佬B」一角深入民心的資深演員吳志雄，近年將事業重心轉往內地，在飲食界大展拳腳，又接酒吧登台演出，人氣不減當年。近日網上流傳一段影片，見到吳志雄登台期間與觀眾互動，卻被過於熱情的觀眾拉落台，畫面驚險。

吳志雄驚險一瞬間

從網上流出的影片所中，吳志雄日前到夜場登台，投入演唱期間，吳志雄一度走到舞台邊緣，試圖與台下觀眾作近距離互動。不料有觀眾突然情緒激動，伸手緊捉住吳志雄的手臂，看起來力道不少，讓吳志雄瞬間失平衡，整個人側身向前傾斜，場面一度緊張。

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吳志雄臨危不亂，在一輪拉扯，加上保安協助下，迅速穩住身形，並奮力掙脫觀眾的糾纏。吳志雄重獲自由後，即轉頭怒視觀眾，似乎對觀眾的熱情舉動，閃過一瞬間的不滿，令他瀕臨發火邊緣。

吳志雄曾投資失利

吳志雄入行多年，曾因電影名利雙收，卻在投資上不幸失利，早年在內地的五間餐廳全數倒閉，亦因要償還開餐廳的債務，令吳志雄要積極登台吸金，有指曾在一年間演出多達120場演出，為吳志雄解決財困。

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