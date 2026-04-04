張栢芝首爆跟二子Quintus相處細節  謝振南極乖巧疑街頭孭病母  星媽為子自豪感觸落淚

現年45歲的「廿四孝媽媽」張栢芝，人生重心除了工作，便是全心照顧三位寶貝兒子。繼早前親自帶大仔Lucas到澳洲悉尼安頓入學後，近日她又馬不停蹄，獨自飛往西班牙馬德里，直擊二仔謝振南（Quintus）出戰排球比賽，化身「最強應援團」，更在影片中首度詳述母子間的真實相處點滴，場面溫馨感人。

張栢芝西班牙凍到病

張栢芝在社交平台分享的影片中，透露西班牙天氣寒冷，剛抵達便急需到Outlet購買羽絨外套保暖。她在鏡頭前略顯疲態，坦言：「好冷啊我昨天回來，8點就睡睡到現在。」或許是舟車勞頓加上天氣寒冷，張栢芝看似抱恙，臉上流露病容。

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Quintus孭起病母張栢芝？

儘管身體不適，張栢芝依然全程為兒子打氣。而在其中一幕最令人動容的畫面中，Quintus在西班牙街頭毫不猶豫地將媽媽孭在寬厚的背上奔跑嬉笑，張栢芝則像少女般伏在兒子背上，母子互動猶如朋友，畫面極為溫馨。這暖心一幕，或許正是孝順的Quintus不忍見媽媽辛苦，主動要背起她前行。

張栢芝首爆母子相處細節

張栢芝更於片中首次大爆與二仔的真實相處細節。她感性地表示，此行讓她非常開心和感恩。從她的口中透露，Quintus雖然已是高大帥氣的排球隊隊長，但在媽媽面前依然是個乖巧的男孩。母子倆在西班牙逛街時，Quintus會不停問：「Mummy, can I eat this?」（媽媽，我能吃這個嗎？）、「Mummy, can I buy this?」（媽媽，我能買這個嗎？），事事都先徵求媽媽同意。

張栢芝為兒子自豪感恩落淚

談及兒子的比賽，張栢芝更是滿臉自豪，她感恩能親眼見證Quintus和隊友們為同一個目標努力邁進的時刻，期間更一度眼泛淚光，令人動容。她表示，看到孩子們的童年，就好像看到自己的過去，能參與其中，讓她覺得一切辛苦都非常值得。

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