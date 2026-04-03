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Jennie@BLACKPINK真空透視疑露點逐格睇  早前黑面冷待香港地勤  今甜笑翹實外國人遭炮轟

影視圈
更新時間：18:30 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-03 HKT

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie向來是時尚界的指標，但近日她的一舉一動卻將自己推上了輿論的風口浪尖。她在韓國出席一場時尚活動時，身穿一襲極度性感的黑色透視裝，大方展現「南半球」，更似有露點之嫌。然而，比性感穿搭更引人注目的是，她對待外籍設計師的熱情甜笑，與早前在香港機場對待工作人員的冷漠態度形成強烈對比，引發大量網民不滿，直斥其「雙面人」及「崇洋」。

Jennie穿透視裝疑似露點？

近日，Jennie於韓國江原道出席一場香檳品牌與時尚品牌的聯乘活動。活動上，她以一件突破性感尺度的黑色透視恤衫裙亮相，半透明的材質讓她的「南半球」和內衣若隱若現，極具性感魅力，更有網民剪輯片段指其疑似露點。

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Jennie撓實外籍總監全程甜笑

活動期間，Jennie由品牌創意總監Simon Porte Jacquemus親自護送，兩人互動極為親密。從現場照片可見，Jennie全程笑容滿面，不僅翹著設計師的手臂，更不時展現甜笑，眼神流露出欣賞之情，與現場外籍嘉賓打成一片，散發著巨星的親和力。

Jennie香港機場冷若冰霜

然而，Jennie這份熱情洋溢的態度，卻讓不少網民回想起她不久前在香港機場的「公關災難」。當時，Jennie結束ComplexCon演出後準備離港，在機場「包到冚」，頭戴衛衣帽、墨鏡及口罩。當地勤人員要求她脫下口罩核對身分時，她面露不悅，更被拍到全程低頭撓手，擺出「死魚眼」。完成手續後，她隨即搶過護照，對身旁的粉絲和媒體視若無睹，轉身就走。

Jennie態度反差激嬲粉絲

這種「對外國人熱情，對亞洲人冷淡」的極大反差，瞬間點燃了網民的怒火。大量網民湧入Jennie的社交平台留言炮轟，嘲諷她患上「亞洲過敏症」，質疑她的親民笑容有「地域限定」。不少留言直指她「大細超」和崇洋：「看到洋人就開心且放開起來，在東方就什麼都遮起來」、「有給錢就可以笑了」、「雙面人，台灣（亞洲）真的讓她嫌棄」。

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