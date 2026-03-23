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Jennie@BLACKPINK為ComplexCon壓軸演出 容祖兒擔任跳舞比賽評判趁機留低欣賞

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-23 HKT

韓國超人氣女團BLACKPINK成員Jennie昨晚首度以個人身份來港為潮流盛事ComplexCon壓軸演出，她在香港歌手盧慧敏（Amy Lo）、韓國歌手Crush、韓團ALLDAY PROJECT等人演出後登場。

Crush驚喜獻唱《鬼怪》OST《Beautiful》

Jennie以露腰裝及超短褲的性感造型示人，唱出《Mantra》、《Love Hangover》、《EXtraL》、《Handlebars》等作品，更首度獻唱《Dracula Remix》，當她唱到大熱作品《Like Jennie》時，全場fans陷入瘋狂，她更唱足40分鐘，絕無欺場。
至於饒舌歌手Crush，亦驚喜唱出《鬼怪》OST《Beautiful》。「怪物新人」ALLDAY PROJECT就演繹了《ONE MORE TIME》、《WICKED》等歌曲，成員Tarzzan在慶功派對，更在前輩Jay Park及MC Jin等人面前大晒Rap功。

容祖兒開心集郵

昨日，容祖兒則在ComplexCon擔任跳舞比賽的評判，她之後亦留低欣賞Jennie的演出。祖兒又分享了與香港著名插畫家龍家昇、笑匠歐陽萬成、台星楊祐寧與太太王詠穎的合照。上周六，ComplexCon則有美國新星Yeat、韓星Jay Park及其製作的男團LNGSHOT等人演出。昨日，Jay Park與LNGSHOT出席品牌活動外，又與MC Jin、美國歌手Lupe Fiasco等鬥Rap。

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