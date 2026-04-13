金像獎2026丨惠英紅憑《水餃皇后》提名最佳女配角 自揭「乞食」童年、曾被黃子揚「劫財劫色」

金像獎2026／最佳女配角／惠英紅／水餃皇后／最佳女配角丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，ViuTV 99台屆時將會全程直播這場年度電影界盛事。今屆「最佳女配角」的競爭相當激烈，提名名單包括憑《水餃皇后》再度獲提名的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜、《再見UFO》的衛詩雅、《女孩不平凡》的鄧濤，以及《尋秦記》的滕麗名。其中，惠英紅、鮑起靜和衛詩雅均曾榮獲金像獎「最佳女主角」，影后級對決勢必成為全晚焦點。

金像獎2026丨惠英紅憑《水餃皇后》提名最佳女配角

惠英紅在電影《水餃皇后》中飾演的包租婆「紅姐」，靈感來自香港水餃品牌「灣仔碼頭」創辦人臧健和的傳奇故事。惠英紅受訪時曾直言，這個角色與她的成長回憶有著驚人的相似之處。為了深刻詮釋角色，她將自己童年時期在灣仔賣香口膠、出身貧困的真實經歷融入表演中，使演出更具層次與說服力。媒體與影評人形容她的演出「俐落而深情」，細膩地展現了角色在逆境中對家庭的守護與對尊嚴的堅持。

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金像獎2026丨惠英紅憶述童年辛酸史

對於今次憑《水餃皇后》再度入圍「最佳女配角」，惠英紅表示既開心又激動：「能夠再次獲得金像獎提名，是作為演員的最大榮幸。我會盡力而為，但我覺得入圍本身已經是一個榮耀！」談及戲中「紅姐」的角色，她回憶道：「我曾在銅鑼灣的板間房住過，我們的包租婆也是一位灣仔的風塵女子。她當年也是靠自己儲錢買樓，很多租客都非常窮困，我媽媽也試過欠租。」她將兒時在灣仔街頭的所見所聞，那些關於生離死別、人情冷暖的故事，都轉化為表演的養分，這也解釋了為何她的演繹總能觸動人心。

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金像獎2026丨惠英紅是金像獎傳奇影后

作為著名武打演員惠天賜的妹妹，惠英紅14歲便獲大導演張徹賞識加入邵氏。1982年，她憑電影《長輩》勇奪首屆香港電影金像獎「最佳女主角」，成為香港電影金像獎史上首位影后。其後，她分別於2010年（《心魔》）及2017年（《幸運是我》）再度封后。此外，她亦憑《殭屍》（2014）和《翠絲》（2019）兩度奪得「最佳女配角」，成績斐然。惠英紅視演戲為生命，即使因拍攝武打場面導致傷患纍纍，她依然堅持不懈，更曾表示：「如果我不能參與電影，我不知道要做甚麼。我會一直演下去，直到你們不要我為止。」不過，她也明確表示未來將不再接拍打戲，希望能保護自己建立的聲譽。

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金像獎2026丨惠英紅曾為情所傷選擇事業

雖然事業成就輝煌，但惠英紅的感情路卻歷經波折。年輕時，她曾因自資拍攝全裸寫真集，而與圈外男友分手，深受打擊。最為人熟知的，是1989年她與細7年的男星黃子揚的一段情。然而，這段關係拍拖3年後，最終因男方的一腳踏四船而告終，其中一位女友就是林俊賢的第二任太太Winnie，惠英紅更以「劫財劫色」來形容對方，並視之為人生污點。經歷了「恨嫁」的階段後，惠英紅最終選擇將重心放在事業上，維持單身多年。她認為，專注發展事業不僅是破解年齡焦慮的方式，更是實現自我價值的最佳途徑。

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