金像獎2026｜周衹月憑《逆轉上半場》提名最佳新演員 14歲足球港將首度拍戲演技大爆發

金像獎2026／最佳新演員／周衹月／逆轉上半場丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日在香港文化中心大劇院隆重舉行，屆時ViuTV 99台將全程現場直播。年僅14歲的香港女足代表隊成員周衹月，憑其首部電影《逆轉上半場》獲得「最佳新演員」提名。周衹月將與《金童》的李佳芯、《女孩不平凡》的鄧濤、《捕風追影》的李哲坤及《給愛麗絲》的蘇子茵，共同競逐此生僅有一次的演員新人獎項。《星島頭條》將為讀者深入介紹這位從綠茵球場躍上大銀幕的新星，分享她從運動員到演員的心路歷程、戒除舊習的成長，以及對未來的無限展望。

金像獎2026丨《逆轉上半場》周衹月提名最佳新演員

在勵志電影《逆轉上半場》中，周衹月飾演主角「曾芷瑩」。角色自5歲起便對足球抱持滿腔熱情，夢想有朝一日能代表香港出戰國際，成為職業足球員。儘管「曾芷瑩」出身於基層家庭，並且是社區中唯一熱衷於這項男性主導運動的女孩，但她從未退縮，反而憑藉一股不服輸的鬥志，在逆境中越挫越勇。

金像獎2026丨周衹月足球生涯背景

現實中的周衹月同樣是一位出色的足球運動員，年僅14歲已是香港足球代表隊U16成員。她在球場上司職「進攻中場」，以精湛球技嶄露頭角。今次她首度跨界挑戰大銀幕，於暑假期間花了兩個月時間拍攝勵志電影《逆轉上半場》，與梁詠琪、陳湛文等資深演員同場飆戲，展現出超越年齡的專業與潛力。

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金像獎2026丨周衹月誤打誤撞踏上演藝之路

周衹月自幼受父親薰陶，在幼稚園時期便與足球結下不解之緣。母親原以為足球僅是女兒的眾多興趣之一，沒想到她對此異常專注，更一路奮鬥踢進香港代表隊。一次偶然的試鏡機會，讓周衹月誤打誤撞地加入了《逆轉上半場》劇組，她笑言：「起初還以為只是去踢球，完全沒想到需要演戲。」面對導演要求的情緒爆發戲份和大量台詞，加上比平時練球更早的起床時間，讓她初次深刻體會到當演員的挑戰。

金像獎2026丨梁詠琪、陳湛文指導周衹月「誇張地演」

對於演戲，周衹月認為最困難的部分是情緒表達。一場「假裝疼痛」的受傷戲份讓她感到相當吃力。幸運的是，同劇前輩梁詠琪和陳湛文給予了她寶貴的鼓勵與指導，教她要「誇張地去演」。在導演的循循善誘下，周衹月逐漸掌握了表演節奏，並總結出心得：「NG多幾次就自然會好了！」

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金像獎2026丨周衹月拍戲後學會控制脾氣與感恩

在電影拍攝期間，周衹月的母親全程陪伴，親眼見證了女兒令人驚訝的轉變。平時表情不多的她，在鏡頭前竟能展現豐富的情感層次，每拍完一場戲，還會像專業演員般跑到螢幕前回看自己的表現。劇組人員的鼓勵，如「今天演得很好」，極大地建立了她的自信。這次經歷也讓周衹月初次體會到「原來賺錢這麼辛苦」。她將拍戲時「NG多次也沒人發脾氣」的體會應用到球場上，學會易地而處，改掉以往對隊友失誤語氣不佳的習慣，並主動向照顧自己的媽媽說「謝謝」，待人接物方面變得更加成熟。

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金像獎2026丨周衹月名字由來

周衹月這個充滿詩意的名字，源於媽媽某次路過灣仔一座舊建築時，抬頭看見牌匾上的「衹月」二字，因其優雅而為女兒取名。作為香港足球代表隊U16球員，她同時效力於連城公民的U15及U18隊伍，並在過往的聯賽中多次隨隊奪得冠軍。加入女子足球隊的過程中，她坦承曾因身形瘦削、膚色黝黑而遭受閒言閒語，也曾陷入運動員的低潮期。幸好有爸爸的開解與引導，提醒她愈是心急，表現愈差，應先冷靜專注，才能慢慢找回信心。

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金像獎2026丨周衹月視美斯為榜樣堅持足球夢想

周衹月視足球巨星美斯（Lionel Messi）為榜樣，不斷精進球技，希望能克服自己「害怕頭鎚」的弱點。雖然演藝事業有了一個極佳的開端，但她心中最堅定的夢想依然是成為一名職業足球員。對於女兒的未來，周衹月的父母抱持開放態度，只要求她「至少完成大學課程」，為將來的人生道路留下一份保障。