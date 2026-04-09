金像獎2026丨蘇子茵《給愛麗絲》提名最佳新演員 由MV女神變演技派 與鄧濤、李佳芯爭獎

金像獎2026／最佳新演員／蘇子茵丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。新生代演員蘇子茵（Kuku So）憑電影《給愛麗絲》中的出色表現，獲提名「最佳新演員」，將與《逆轉上半場》周衹月、《金童》李佳芯、《女孩不平凡》鄧濤和《捕風追影》李哲坤爭奪獎項。

金像獎2026丨蘇子茵憑《給愛麗絲》提名最佳新演員

蘇子茵在電影《給愛麗絲》飾演女主角「陳詠思」一個因不堪家庭暴力而離家出走的少女，與金像影帝太保飾演的刑滿出獄男子「爽哥」相遇後，兩人互相扶持，建立起一段仿如父女的救贖關係。導演周鑫榮對蘇子茵的演出高度評價，讚揚她將角色面對家暴的恐懼、對溫暖的渴求，以及內心的脆弱與堅強，表演得層次分明，情感動人，是電影的靈魂人物之一。

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金像獎2026丨蘇子茵靠幫角色寫日記入戲

今次蘇子茵在《給愛麗絲》獨挑大樑，展現了矚目潛力，對於與太保同框演出，蘇子茵曾表示深表榮幸：「我覺得自己好好運，可以同太保哥哥合作係一次好寶貴嘅學習機會，好高興可以喺現場獲得佢嘅指導，點樣做好一個角色。佢喺現場係毫無架子嘅，同埋佢對所有拍攝會遇到嘅突發狀況或者難題呢都好有經驗。直頭係Carry咗成個團隊，用行雲流水嚟形容佢係完全匹配！」蘇子茵還表示與以前做model感覺不同，聽到觀眾讚賞演出自然不怯場，蘇子茵說：「自己開拍前靠幫角色寫日記，補完角色背景，希望有所幫助，我呢個角色嘅第一感覺，一定係『慘情』，從小冇爸爸喺身邊，又要畀媽媽嘅男朋友唔正常對待，所以佢最想得到嘅係被愛。」

金像獎2026丨蘇子茵曾為歌手Serrini拍MV走紅

蘇子茵亦曾稱記起前輩的一番話：「有位前輩同我講過，喺電影入面大部分嘅內容，其實係表達愛。而我都喺每個角色嘅第一人稱視角，睇到佢哋心裡所理解的愛，其實每一個人都好需要被看見、被需要和被愛。」模特兒出身的蘇子茵因在歌手Serrini的《我在流浮山滴眼水.jpg》MV中以中性形象飾演女同性戀人而為人熟知，其後亦參演過ViuTV劇集《飛黃騰達》，還有《勿念》岑寧兒、《過去過不去》胡樂彤、《微時》許廷鏗、《只記住你》鄧小巧、《 一直留在心底的事》江若琳、和《咖啡 鴛鴦 奶茶》黃妍等多部MV。

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