前TVB綠葉王鄧汝超罕現身 與梁朝偉、周星馳係同學 轉行做音響生意 街頭賣唱邂逅真愛

前TVB資深藝人鄧汝超曾經在80年代演出不少經典劇集，與梁朝偉、周星馳、吳鎮宇等巨星同為第11期藝員訓練班的同學。雖然星途未及同窗璀璨，但他參演過百部劇集，其敬業樂業的精神卻深入民心。近日，鄧汝超接受香港演藝人協會YouTube頻道專訪，罕有地分享了他由電視台工程部技術人員，到成為「爆騷王」的曲折入行經歷，以及離開無綫後的生活。

鄧汝超考藝訓班屢敗屢戰

鄧汝超在訪問中笑言自己的入行經歷「好得意」。他透露，自己曾先後投考麗的電視及無綫電視藝訓班，均因過於緊張而失敗告終。他後來看到報紙招聘，轉而成功考入無綫的工程部，擔任攝影機控制員（CCU），在幕後工作了兩、三年。

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鄧汝超向劉德華索取藝訓班報名表

在控制室工作的日子，鄧汝超每天看著廠內的演員演戲，讓他重燃了心中的戲劇夢。他憶述：「我發覺我當初唔得，主要係因為我緊張。」當機會再次來臨，正值第10期藝訓班畢業的劉德華為第11期招募學員時，鄧汝超便鼓起勇氣，穿著工程部制服上前向對方索取報名表。

最終在面試時，時任校長劉芳剛老師曾因其技術背景，建議他轉讀製作訓練班，但鄧汝超憑著一股熱情，堅定地向校長表示：「我想做明星！」這份決心最終打動了校方，讓他成功入行，與日後的多位巨星成為同學。

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鄧汝超曾是「爆騷王」

儘管演藝生涯中多演配角或反派，鄧汝超卻從不介意。他透露，自己經常接演其他演員因怕影響形象而推卻的角色，憑著這份敬業精神，他工作不斷，一度成為TVB的「爆騷冠軍」，試過一日走五個廠景，一年演出達三百多個騷，奠定了「綠葉王」的地位。

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鄧汝超離開TVB轉職音響工程師

鄧汝超於2005年離開效力多年的無綫，並轉行投資錄音室生意，後來更在卡拉OK連鎖店擔任音響工程師。熱愛唱歌的他，除了以藝名「宇昭」四出登台，更曾在旺角街頭作街頭表演（Busking），並因此邂逅了現時的女朋友。也正是在女友的鼓勵下，他才決定重返幕前，近年陸續參演了ViuTV劇集及電影。

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