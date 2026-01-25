前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠

57歲的資深演員陳國邦，近期因在電影版《尋秦記》中再度飾演「李斯」一角而人氣急升。 陳國邦日前在陳志雲的YouTube頻道訪問中，重提2015年高調發布「給無綫電視的公開信」辭職後，又在短短兩個月後閃電回歸的「食回頭草」爭議，並大方親述當中不為人知的內情。

陳國邦揭離巢回巢始末

陳國邦在訪問中透露，當年身在國外演出舞台劇時，因有大量時間反思人生，故寫下多達八、九封的辭職信，字斟句酌地修改，務求清晰表達自己「不想變作一潭死水」的決心。他坦言，回港後TVB高層即與他會面，並欣賞其行為，惟其恩師、前TVB節目製作人鍾景輝（King Sir）卻對他當頭棒喝，直斥其行為衝動：「佢話我咁衝動做乜，得罪好多人，回想係有呢啲成份喺度。」

陳國邦曾發布「給無綫電視的公開信」

陳國邦在2015年10月曾於社交平台發佈一封「給無綫電視的公開信」，宣佈跟TVB結束15年賓主關係，並透露已心灰意冷：「只希望能用自己的能力換取賞識及當主角的機會，結果讚賞得到不少，而機會卻越見渺茫。」對於未來去向，陳國邦表示未有定論，「離開無綫之後要去那裡？我太太不知，囡兒不知道，朋友不知道，連我也不知道，反正有需要我的地方有我落腳的地方，我便會到那裡。」但陳國邦兩個月後迅速回巢，他坦言全靠毛舜筠（毛姐）的「欽點」。當時曾勵珍（珍姐）正籌拍處境劇《愛·回家之八時入席》，毛舜筠主動提出希望與陳國邦合作，促成他回歸的契機：「我哋識咗30年，我最初拍電視劇，佢睇 play back 同監製講，呢個𡃁仔邊個嚟幾好。」面對當年「為錢回巢」的冷言冷語，陳國邦未有上心，反而心態平靜：「我唔怕啲人話我食回頭草、輸咗，個過程話到畀我知，我（無綫）仲需要你，所以我覺得OK，兩邊都贏。」

陳國邦多年來被稱為「綠葉王」

不過陳國邦曾說過：「我唔係同TVB鬥氣。我喺TVB唔係冇工作，只不過喺工作上得唔到我預期同要求，所以我選擇離開，唔係話兩方面鬥緊氣、最後邊一個屈服。如果用呢個思維嘅話，其實TVB仲難下呢個決定。我喺封信裏面都講過，我離開TVB，跟住去邊，自己都唔知。我唔怕啲人話我食回頭草、輸咗，個過程話到畀我知，公司仲需要我，所以我覺得OK，兩邊都贏，而唔係話兩方面鬥緊氣、最後邊一個屈服。」不過寫這封信的導火線，陳國邦承認際遇是主因：「如果我已經有喺無綫做主角機會嘅話，一定唔會衍生嗰封信，正因為自己際遇唔好，但又覺得自己唔錯，點解有咁際遇？」再加上曾目睹一位欣賞的前輩在片場催促大家收工而受到極大打擊：「呢件事畀我鐘聲，我將來會否變成咁？我現好鍾意做戲。正如信中我唔知自己會去邊度，但我驚失去表演熱誠。」陳國邦多年來被稱為「綠葉王」，陳國邦曾說：「其實都有開心嘅，起碼我都不停有工作，不停有嘢做，綠葉都好過草吖，係咪？或者好過啲野草！我覺得就算你而家叫我做綠葉王都好，都係我自己爭取返嚟㗎，係我憑我自己嘅努力，一步一步咁慢慢去建立嘅！縱然我達唔到我自己所希望嘅一個位置，但係我都爭取到一啲認同。」

陳國邦成長路途滿辛酸

在演技備受肯定的背後，陳國邦的成長路途卻是充滿辛酸。他自爆小時候家境困難，曾被嚴父「打到跌喺條街度」。中五未畢業便離家生活的他，為了賺取演藝學院的學費，過著極度艱苦的生活。凌晨四點起床賣蛋撻麵包、中午在學校洗碗、放學後到藝術中心當帶位員，周六日更到超市上貨，他憶述曾試過一星期有兩天是24小時無間斷工作。在訪問尾聲，陳國邦在談及信仰問題時，竟激動得在鏡頭前灑淚，更問蒼天：「點解個世界會係咁？！」他坦言，自己亦難以解釋正在尋找甚麼，並為自己的激動情緒致歉。