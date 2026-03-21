游飈設靈丨古天樂與林家棟等致花圈 多位綠葉王現身悼念 黃文標將游飈妻女難處告知古仔

有「TVB御用爛仔」之稱的游飈，上月因腦出血而離世，終年57歲。今日（21日）在世界殯儀館設靈，於翌日（22日）早上10時半出殯後，靈柩隨即移送和合石火葬場進行火化禮，儀式以道教進行。游飈喪禮靈堂以簡潔為主，橫匾寫上「德範長存」，遺照上的游飈以西裝Look打扮，面上留有鬍鬚並帶著微笑。

游飈獲圈中人致花圈作悼念

靈堂中央擺放了游飈遺孀的心形花牌。而游飈的圈中一班好友亦致送花圈作悼念，包括有古天樂、胡杏兒、林家棟、黎耀祥、劉錫賢、歐瑞偉、黃澤鋒夫婦、鍾志光、麥長青、邵卓堯、顏千汶、葉凱茵、李煌生及演藝人協會等。

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游飈遺孀婉拒受訪

游飈遺孀一早到場打點，但不願上鏡及婉拒受訪。游飈的生前好友黃文標、麥子雲、黃鳳瓊、歐瑞偉、李煌生亦到場致祭。

黃文標接受訪問時，談到游飈遺孀的心情，他坦言平伏返少少，雖然沒有在他們面前表現悲傷，但相信私下不免會有。加上游飈生前是家庭經濟之柱，因此游飈離世後，家中經濟上亦會有壓力。至於現時他除了會拍戲，亦會全力以赴協助游飈的甲醛生意，希望穩住生意不會裁員。問到生意如何，黃文標表示全部是熟客，自己亦最憎著西裝，幸好一班熟客不介意。談到可知游飈的遺願，他坦言不清楚，但知道對方最緊張女兒，更透露游飈女兒快將升中一。

黃文標將游飈家中難處告知古天樂

談到跟游飈的難忘事，黃文標表示當年在TVB時游飈知道他要「劏車」，就提出借錢給他買車，因為擔心對方要用錢時周轉不來而婉拒好意，又大讚對方好有義氣，有人出聲就會幫忙。問到可知游飈有否借錢收不到，他坦言不清楚。談到是否有找演藝人協會主席古天樂幫忙，他表示有通知古天樂，對方指有需要就出聲，演藝人協會也有做帛金。

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