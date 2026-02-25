前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態

臨時演員出身的前TVB綠葉游飈昨晚（24日）突然傳出死訊，終年57歲。游飈的好朋友黃文標向傳媒其證實死訊，並表示游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治，遺下妻子和年幼女兒。

游飈2004年轉型並創立環境工程公司

游飈在1989年投考第3期藝員進修班入行，雖然入行後拍過逾百部劇集，不過發揮機會不多，再加多次演出黑社會又或者強姦犯角色，結果被封為「御用爛仔」兼御「御用強姦犯」，直到2012年游飈決定離巢，期間曾轉投王維基旗下的HKTV，後來因未獲發牌，結果游飈在2004年轉型並創立的環境工程公司，專門負責去甲醛的工作。

游飈曾坦言最憎被叫「茄哩啡」

TVB「御用爛仔」的游飈曾坦言最憎被叫「茄哩啡」：「臨時演員都係演員，唔准叫『茄哩啡』，不過嗰陣係開心，拍10套劇集有9.99套一定古裝，無論死幾多次都彈番起身，死法係多過羅樂林，佢一日死9次都冇用。」還試過因連續飾演黑社會三年抽離不到，有次行鬧市竟想打人，可惜游飈努力付出，收穫卻不成正比，深感未遇到適合角色，加上身邊前輩紛紛離巢，他更坦言當年人工只有10,500港元，不過他強調沒有指控TVB，因為沒人強逼演員簽約，一度做過酒樓公關、售貨員的游飇最終選擇離巢。游飇仍然愛演戲，也曾有TVB高層游說回巢，但他都直言：「都要開飯，靠電視台人工連自己都養唔到，點養家人。」游飇近年間中客串過戲癮，曾為鄭世豪拍攝《仍堅持》MV。

游飈推出新的抽油煙機做出口碑

游飈曾在2024年接受《星島頭條》的專訪，游飈在2004年與數名拍檔成立除甲醛公司，他憶述當時在商廈以月租1400元租下一間房，內裡有兩張寫字枱，但以他當時的收入，連繳付租金都有困難。「1400蚊一個月其實已經好平，雖然只擺得兩張寫字枱，當你冇錢交時，點樣去解決呢？嗰時我哋唔需要人工，因為我喺TVB仲出緊糧，夠養活自己，只不過要解決公司問題，一步步去發展，呢個故事太沉長。」游飈指後來開始求變，與其他公司合作推出新的抽油煙機，慢慢做出口碑。「嗰陣唔敢講上咗軌道，但多咗好多公司同我哋合作，都係自己盡能力，我哋希望喺個行內嘅窿窿隙隙生存到，唔好講賺大錢，能夠令到公司生存，已經唔容易。」對於現時公司是否收支平衡，游飈當時欲言又止，「我諗呢方面唔好去諗，係絕對唔容易，希望政府對我哋中小企真係有啲支持，令我哋過到呢個難關，我哋唔係想借錢唔還嘅人，只係好想過到呢關！」

