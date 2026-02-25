游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款

臨時演員出身的前TVB「御用爛仔」游飈昨晚（24日）傳出死訊，終年57歲。黃文標證實好友游飈於2月12日因腦出血昏迷，延至昨晚10時前離世。游飈在醫院彌留時，太太曾在社交網發文：「我的巨人倒下了，世界崩潰了，求你再為我和游菜B努力一下好嗎？」可惜游飈最後撒手人寰！

游飈見客感不適要求召救護車

黃文標當日親送游飈入院，他向傳媒透露當日游飈在辦公室感到不適，卻仍如常見客，還向黃文標介紹客戶是前TVB新聞部同事。雙方交談一陣後，黃文標發現游飈伏在枱上，還一度跟游飈開玩笑問「見緊客眼瞓」，游飈表示極度不適，並要求召救護車。

相關閱讀：前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態

相關閱讀：「TVB御用爛仔」游飇罕現身談辛酸史 曾難以抽離想周街打人 淡出多年變老闆

游飈在家人陪伴下與世長辭

黃文標憶述在等救護車期間，游飈已呈半昏迷狀態，到達急症室時已證實腦出血，要開窿減低顱壓，只是游飈一直昏迷。直到第二日因游飈的顱壓仍偏高而要開顱骨，可惜未見好轉，在家人陪伴下與世長辭。身為游飈朋友兼同事，黃文標對好友突然離世感難受，因二人份熟好友，黃文標在游飈的水觸媒生意工作，視對方如老闆。而且游飈的女兒仍在讀書，家屬負擔有壓力，黃文標擔心不知如何才可以幫到對方中：「佢哋夫妻感情好好，囡囡知道爸爸走咗，兩母女都好傷心，都唔知點幫佢哋，佢囡囡得11歲，相信佢太太而家好亂！」

游飈後事由一班朋友跟進

黃文標續說：「雖然佢有間公司，但係一直係佢獨力支撐，太太只係幫手對內事務，而家暫時最困難係經濟方面，近一年公司業績差，詳細情況唔清楚，而家佢走咗，未知公司點處理。」黃文標和游飈兩人逾30年，如今老友突然離世，黃文標難以接受：「我未接受到佢離開，只感到人真係好化學。呢個朋友有義氣，對人好，好值得交心。」黃文標指之前冇聽過游飈有任何病徵，相信好友都不察覺身體出問題：「而家有一班朋友跟進後事，我通知咗演藝人協會同藝進會，古生（古天樂）話有乜需要幫手出聲，其實大家都唔知佢太太需要乜幫助，暫時朋友圈發起籌款，都係私人捐助，唔會公開。」

相關閱讀：前TVB「御用強姦犯」翻身無望 心灰意冷怨氣纏身 曾因一事被當眾狠批有「姦樣」