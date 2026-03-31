入住請敲門V丨直擊韓國恐怖傳說 林千渟入住殺人魔柳永哲犯案酒店 靈探撞見長髮女鬼？

ViuTV王牌靈探節目《入住請敲門V》自播出以來話題不斷，主持林千渟（千渟）與莫竣名（MCM）帶領觀眾挑戰世界各地的恐怖禁地。在最新一集中，製作組勇闖韓國，千渟更親身入住與連環殺人魔柳永哲有關的猛鬼酒店，過程令人心驚膽顫。

殺人魔酒店陰森實錄

節目中，千渟入住首爾永登浦一間時鐘酒店，相傳這正是韓國最兇殘連環殺人魔柳永哲的最後犯案地點。柳永哲曾在2003至2004年間，以極其兇殘的鐵鎚手法殺害至少20人，震驚全國。千渟甫入房間，便被一張與環境格格不入的紅色椅子震懾，房內陳設的殘舊感，讓恐怖氣氛直線上升。

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紅椅驚傳女鬼靜坐

隨行的陰陽眼師傅更驚爆，在千渟入房時，已目睹一名長髮女鬼尾隨而入。台灣通靈專家黃晟翔老師透過照片分析，指出該女靈因生前執念過深，滯留人間，並一直靜坐在那張紅椅上，不斷重複梳頭的動作。種種不祥的細節讓千渟也直言紅椅「感覺極為奇怪」。為了追查真相，千渟嘗試尋找傳聞中柳永哲行兇的607號房，卻遍尋不獲，令事件更添神秘色彩。

麻浦大橋探靈之旅

結束酒店的驚魂一夜，千渟轉往首爾知名的自殺熱點「麻浦大橋」探靈。她坦言現場的陰森氣氛，媲美日本的「青木原樹海」。儘管韓國政府曾在此加設防止自殺的設施，卻因反效果而移除。

然而，這個充滿悲傷的地方，近年卻因市民的自發行動而轉變。大量市民在橋上留下鼓勵和安慰的字句，希望能挽回每一個感到絕望的生命。這些溫暖的留言，讓身處靈探現場的千渟深受感動，也為這趟充滿驚嚇的旅程，帶來一絲意想不到的溫暖與反思。

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