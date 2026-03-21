Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《入住請敲門V》型男主持莫竣名狀態恐怖？眼神渙散疑探靈出事 網民：成個樣唔同晒

影視圈
更新時間：19:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-21 HKT

ViuTV靈探節目《入住請敲門》系列已經播到《入住請敲門V》，32歲型男莫竣名（Louis）繼續擔任主持，到各地探靈。不過近日播出的一集，莫竣名的氣色引起網民討論，當中的發帖網民將節目畫面截圖，留言問：「點解覺得佢成個人唔同咗，冇晒神采，尤其眼神好怪」。

莫竣名沉寂一段時間

莫竣名近年因捲入一些風波，再加上領養的流浪貓MiMi患癌病逝，令莫竣名沉寂一段時間。莫竣名休息過後，最近再度拍攝《入住請敲門V》，卻在日前（18日）播出的一集疑似撞鬼，在節目中莫竣名在檳城的古堡探靈時，在Ballroom靜坐期間聽到淒厲女聲，莫竣名更突然失控，瘋狂自轉又四處亂走，疑遭靈體附身，製作組被逼中斷拍攝，兼搵師傅進行驅鬼儀式。

相關閱讀：入住請敲門V丨林千渟韓國兇案現場心寒 莫竣名七年後「中招」：好似去咗第二個空間

莫竣名被指眼神怪異

到昨晚（20日）播出的一集，莫竣名到靠近倒塌意外的酒店及廢棄旅館前，網民在threads已指其狀況有異：「成個樣唔同咗，希望佢無事啦」、「佢對眼（神）好怪」、「磁場好陰好差，兇神勁兇但又空洞，自拍鏡頭更驚，希望佢無事」、「眼珠好奇怪，好似斜視，眼白多咗d，唔識講，擘大隻眼咁，好恐怖」、「眼神唔同咗，身體郁嚟郁去停唔到咁，成個人個氣場都有問題咁，希望佢搵師父搞搞」等。有網民則認為莫竣名可能有情緒問題：「關唔關佢之前幾年一直冇嘢做事？封殺咗咁多年，有情緒病？」

相關閱讀：莫竣名黎學勤榮升新一代男神 自爆被同性示愛

莫竣名讀大學期間開始做兼職模特兒，因拍攝日本麒麟啤酒（香港）廣告，貌似金城武、高以翔、梁朝偉混合體已受到關注，更被男粉絲示愛。莫竣名2016年以榮譽學士身份完成香港中文大學新亞書院數學系課程，畢業後曾做中小學數學補習教師。

莫竣名曾靠積蓄生活

莫竣名除幕前工作外，曾與友人合作開設潮店，到日本、歐洲等地買貨，不過已經退股。莫竣名於2019年因一些言論，引發風波，之後與模特兒公司解約，回復自由身的他疑被封殺，有四個月沒有工作，靠積蓄生活。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
9小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
8小時前
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
商業創科
4小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
10小時前
大批藍帽子在場搜彈頭。梁國峰攝
葵涌開5槍│中槍疑犯危殆 藍帽子大規模搜彈頭
突發
8小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
2026-03-20 19:00 HKT
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮（資料圖片）
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮
時事熱話
9小時前