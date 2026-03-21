《入住請敲門V》型男主持莫竣名狀態恐怖？眼神渙散疑探靈出事 網民：成個樣唔同晒

ViuTV靈探節目《入住請敲門》系列已經播到《入住請敲門V》，32歲型男莫竣名（Louis）繼續擔任主持，到各地探靈。不過近日播出的一集，莫竣名的氣色引起網民討論，當中的發帖網民將節目畫面截圖，留言問：「點解覺得佢成個人唔同咗，冇晒神采，尤其眼神好怪」。

莫竣名沉寂一段時間

莫竣名近年因捲入一些風波，再加上領養的流浪貓MiMi患癌病逝，令莫竣名沉寂一段時間。莫竣名休息過後，最近再度拍攝《入住請敲門V》，卻在日前（18日）播出的一集疑似撞鬼，在節目中莫竣名在檳城的古堡探靈時，在Ballroom靜坐期間聽到淒厲女聲，莫竣名更突然失控，瘋狂自轉又四處亂走，疑遭靈體附身，製作組被逼中斷拍攝，兼搵師傅進行驅鬼儀式。

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莫竣名被指眼神怪異

到昨晚（20日）播出的一集，莫竣名到靠近倒塌意外的酒店及廢棄旅館前，網民在threads已指其狀況有異：「成個樣唔同咗，希望佢無事啦」、「佢對眼（神）好怪」、「磁場好陰好差，兇神勁兇但又空洞，自拍鏡頭更驚，希望佢無事」、「眼珠好奇怪，好似斜視，眼白多咗d，唔識講，擘大隻眼咁，好恐怖」、「眼神唔同咗，身體郁嚟郁去停唔到咁，成個人個氣場都有問題咁，希望佢搵師父搞搞」等。有網民則認為莫竣名可能有情緒問題：「關唔關佢之前幾年一直冇嘢做事？封殺咗咁多年，有情緒病？」

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莫竣名讀大學期間開始做兼職模特兒，因拍攝日本麒麟啤酒（香港）廣告，貌似金城武、高以翔、梁朝偉混合體已受到關注，更被男粉絲示愛。莫竣名2016年以榮譽學士身份完成香港中文大學新亞書院數學系課程，畢業後曾做中小學數學補習教師。

莫竣名曾靠積蓄生活

莫竣名除幕前工作外，曾與友人合作開設潮店，到日本、歐洲等地買貨，不過已經退股。莫竣名於2019年因一些言論，引發風波，之後與模特兒公司解約，回復自由身的他疑被封殺，有四個月沒有工作，靠積蓄生活。