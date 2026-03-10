Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入住請敲門V丨林千渟韓國兇案現場心寒 莫竣名七年後「中招」：好似去咗第二個空間

影視圈
更新時間：18:45 2026-03-10 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-10 HKT

莫竣名與林千渟為ViuTV靈探節目《入住請敲門V》擔任主持，分別遠赴韓國及馬來西亞，探索當地著名的猛鬼地點。相隔七年再度為節目到馬來西亞靈探的莫竣名，坦言昔日對靈體存在半信半疑，但今次出發前已深信不疑，因為過往曾經數次「中招」。他表示：「一直以嚟每次拍攝總有啲位令人心慌，無論係去台灣定泰國。今次去到一個荒廢咗嘅商場，雖然我肉眼睇唔到啲乜，但個人狀態好似有啲唔同，好似去咗第二個空間咁。」

莫竣名帶護符仍感異樣

莫竣名透露每次出發拍攝前必定會曬太陽，由於有朋友是道家弟子，對方特意為他準備了護身符及消災銅錢，他亦有隨身攜帶參與今次拍攝。雖然在當地遇上靈異經歷，對方亦提及有法會可以幫助他及靈體。他說：「呢位朋友唔會好明確咁同我講我係咪真係『瀨嘢』，可能佢擔心我聽完會有唔同反應。」

林千渟思考兇手行兇心理狀況

而林千渟則分享韓國之行到訪了一個曾發生兇案的現場，但她未有刻意聯想靈界問題，反而思考兇手行兇時的心理狀況，令她更感心寒。她說：「進入呢間屋嘅時候，曾經發生過少少阻滯而暫停拍攝，但唔知節目出街最終會係點。不過，呢一季嘅拍攝係我入行以嚟最印象深刻嘅一次。」

莫竣名望新一季出亞洲

談到若再有機會開拍新一季，會想到哪個國家靈探時，莫竣名表示希望探索南美洲的部落，林千渟則笑言想衝出亞洲，前往歐洲國家嘗試。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
9小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
7小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
10小時前
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
7小時前