入住請敲門V丨林千渟韓國兇案現場心寒 莫竣名七年後「中招」：好似去咗第二個空間

莫竣名與林千渟為ViuTV靈探節目《入住請敲門V》擔任主持，分別遠赴韓國及馬來西亞，探索當地著名的猛鬼地點。相隔七年再度為節目到馬來西亞靈探的莫竣名，坦言昔日對靈體存在半信半疑，但今次出發前已深信不疑，因為過往曾經數次「中招」。他表示：「一直以嚟每次拍攝總有啲位令人心慌，無論係去台灣定泰國。今次去到一個荒廢咗嘅商場，雖然我肉眼睇唔到啲乜，但個人狀態好似有啲唔同，好似去咗第二個空間咁。」

莫竣名帶護符仍感異樣

莫竣名透露每次出發拍攝前必定會曬太陽，由於有朋友是道家弟子，對方特意為他準備了護身符及消災銅錢，他亦有隨身攜帶參與今次拍攝。雖然在當地遇上靈異經歷，對方亦提及有法會可以幫助他及靈體。他說：「呢位朋友唔會好明確咁同我講我係咪真係『瀨嘢』，可能佢擔心我聽完會有唔同反應。」

林千渟思考兇手行兇心理狀況

而林千渟則分享韓國之行到訪了一個曾發生兇案的現場，但她未有刻意聯想靈界問題，反而思考兇手行兇時的心理狀況，令她更感心寒。她說：「進入呢間屋嘅時候，曾經發生過少少阻滯而暫停拍攝，但唔知節目出街最終會係點。不過，呢一季嘅拍攝係我入行以嚟最印象深刻嘅一次。」

莫竣名望新一季出亞洲

談到若再有機會開拍新一季，會想到哪個國家靈探時，莫竣名表示希望探索南美洲的部落，林千渟則笑言想衝出亞洲，前往歐洲國家嘗試。

