《寒戰1994》5月1日上映預告揭再有巨星加盟 花絮爆周潤發認唔出古天樂？

香港影史最強警匪鉅作《寒戰》系列，影迷期盼已久的前傳篇章《寒戰1994》，今日（31日）宣布，將於5月1日強勢登陸大銀幕。官方同步釋出首支預告及海報，揭示了堪稱香港影壇巔峰對決的豪華陣容。由周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂組成的「四大巨頭」強勢坐鎮，引領吳彥祖與劉俊謙上演宿命般的雙雄對決。陣容更集結了吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤等橫跨世代的實力派演員，甚至邀得神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「小指頭」艾頓基倫（Aidan Gillen）及《唐頓莊園》（Downton Abbey）的曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟，飾演左右大局的英方重臣，共同揭開1994年香港回歸前夕，那段最黑暗、最波譎雲詭的權力真空期。

周潤發認不出古天樂

《寒戰1994》在抖音公開拍攝花絮，古天樂飾演的葉舜廷以第五屆香港特別行政區行政長官的身份登場，需要化上老妝來呈現角色的年齡感。有趣的是，這款逼真的妝容竟然令周潤發認不出古天樂。在拍攝現場，周潤發第一眼見到化好妝的古天樂時，竟一時之間沒有認出對方，場面相當有趣。原來周潤發與古天樂相識多年，這次竟是首次合作，令人期待。

40位紅星共同演出《寒戰1994》

除了星光熠熠的主角陣容，《寒戰1994》更破天荒匯聚了多達40位國際與本地的實力派演員，共同交織出一張橫跨政、商、警、黑四界的權力迷網。在預告片末段，殿堂級動作巨星元彪更以神秘角色驚喜現身，一句「黑和白，從來都是你中有我，我中有你」，為這場黑白難辨的群鬥角力下了最佳註解。

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解構《寒戰》宇宙揭「李文彬」黑化之謎

最新預告片巧妙地運用雙時空交錯的敘事手法，為《寒戰》宇宙投下最關鍵的序幕。

2017年時空：故事由候任特首葉舜廷（古天樂 飾）上任前夕，前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）的神秘失蹤展開。警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）為追查真相，尋求資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）協助。簡奧偉重提《寒戰2》中的金句：「我下半世咩都唔做，淨係招呼佢一個」，隨即拿出一份塵封的 「1994年李文彬絕密檔案」，將觀眾帶回一切的起點。



1994年時空：電影核心回到香港權力交接的真空期。當時仍是O記署任總警司的年輕李文彬（劉俊謙 飾），與行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）在警隊內部已是暗流洶湧。面對英方勢力（Aidan Gillen 飾）的公然挑釁：「法律是我們編寫的。」以及蔡元祺的城府深算，滿腔熱血的李文彬將如何應對？他的一句「你真係以為，香港你揸莊？」預示著一場關乎香港未來的正邪較量即將引爆。

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《寒戰1994》演員陣容逐個睇：