75歲劉曉慶霸氣現身網紅烤魚店 小鮮肉360度包圍歡送離開 餐廳主打男團餵食

75歲的影后劉曉慶，近日現身重慶網紅烤魚店，引發全網轟動。該店賣點是「180男團」，由一群高大帥氣的年輕服務生，不僅列隊熱舞歡迎，更提供環繞式貼心服務，包括有小鮮肉餵食、跳舞等娛賓環節，而劉曉慶離開食店時，戴著墨鏡行色匆匆，而一班小鮮肉服務生，則圍著她歡送離開，真正是「女王級」待遇。

劉曉慶激吻年青30年男主角

劉曉慶雖然年齡是長者級別，但她享受戀愛感覺，而且不受年齡束縛，她曾在節目中霸氣直言：「八個男朋友你們覺得多嗎？我覺得太少了！」並認為社會過度聚焦在年齡上是「一種落後觀念」，而她不只將此態度放在生活中，更帶入作品裡。在近期的短劇《錦繡安然》中，她便與年輕近30歲的男主角上演激吻戲碼，引發網上熱議。

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劉曉慶心境年輕享受黃昏戀

劉曉慶比起同齡女星，確是顯得十分年輕，甚至看不出真實年齡，她曾表示：「身體可是黃昏戀的本錢，我這本錢充足得很！」為此，她至今仍維持每日晨跑8000步、堅持游泳的習慣，骨密度更高達同齡人的172%，她甚至能倒立5分鐘，身體狀況驚人。

劉曉慶經歷四段婚姻

回顧劉曉慶感情史，她曾經歷4段婚姻，有傳她跟第4任丈夫王曉玉已經離婚，而且指她近年多次拍拖，當中對象不乏小鮮肉。劉曉慶曾與70年代TVB當紅小生伍衛國相戀，二人一度談婚論嫁，可惜最終分手收場，但伍衛國多年後仍表示，若當年要結婚，對象必定是劉曉慶，可知其擁有的吸引力。

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