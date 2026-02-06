75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生

現年75歲的「傳奇影后奇女子」劉曉慶，雖然已年過七十，但無論是外貌、心態還是體能，都完全不像一位古稀之年的長者。近日她再度成為新聞焦點，繼去年6月之後再次傳出死訊，劉曉慶以特別方式闢謠；之後更盛傳她有8個男朋友，劉曉慶上到節目不但沒有否認，更直指「8個男友實在太少了」，「奇女子」果然是名不虛傳，極富女王風範。

劉曉慶再傳死訊

近日內地網絡平台突然瘋傳「劉曉慶凌晨病危」的噩耗，引發大量粉絲擔憂。然而，消息傳出僅兩小時，劉曉慶本人便在社交媒體上載了一張在橫店片場剛游泳完畢的自拍，髮尾仍然是濕的，以幽默的方式輕鬆打破謠言；而去年6月她已經傳過死訊，劉曉慶當時就表示：「我又死一次嗎？」，完全沒有動怒。

劉曉慶：8個男友太少

除了健康狀況，劉曉慶豐富的感情生活也向來是外界焦點。對於早前傳出她有8個男友的說法，她非但沒有生氣，更在綜藝節目《主咖和Ta的朋友們》上正面回應：「八個男朋友你們覺得多嗎？我覺得太少了！」

劉曉慶仍擁高顏值

在節目中，劉曉慶的最新狀態令人驚訝，雖然已經75歲，不過她仍然擁有高顏值，完全不似已年過古稀。她解釋，在八、九十年代，「有幾萬個男人都說是我的男朋友」，相比之下現在只剩八個實在不多。她還順勢調侃節目組：「我也很想知道我那八個男朋友到底是誰，節目組能不能幫我請來見見？」高EQ的回應引爆全場笑聲。事實上，劉曉慶曾澄清自己是個「不會亂來」的人，但她從不避諱談論愛情。

劉曉慶拒絕年齡焦慮

在節目中，劉曉慶直言社會過度聚焦在年齡上是「一種落後觀念」。她舉例說：「75歲的法國人仍能談戀愛」，認為年齡只是數字，不應成為人生的限制。為了證明自己心境與身體同樣年輕，她霸氣地宣告：「身體可是黃昏戀的本錢，我這本錢充足得很！」她透露，自己至今仍維持每天晨跑8000步、游泳的習慣，甚至能倒立5分鐘，骨密度高達同齡人的172%，體力驚人。

劉曉慶曾3次離婚戀過伍衛國

敢愛敢恨的劉曉慶一生曾4次結婚，有傳她跟第4任丈夫王曉玉已經離婚，有爆料指她近年多次拍拖，當中對象不乏小鮮肉。她曾在訪問中表示，結婚需要想清楚，不能隨便。除了四段婚姻，她與70年代TVB當紅小生伍衛國的一段情亦是轟轟烈烈。二人一度談婚論嫁，可惜最終分手收場，但伍衛國多年後仍表示，若當年要結婚，對象必定是劉曉慶，足見其魅力。