75歲劉曉慶衣錦還鄉自拍美顏照 被爆無修原圖還原「真相」 驚現鬆弛皮膚凍齡神話破滅

現年75歲的內地影后劉曉慶，近日成為網民焦點，源於她在短劇《錦繡安然》中挑戰少女角色，又跟年輕30年的男演員拍熱吻戲，對自己演技自信爆棚。近日劉曉慶衣錦還鄉，出席重慶活動，之後還在小紅書分享近照，被讚皮膚緊緻如少女，逆天凍齡。不過隨後有網民分享在活動上拍下劉曉慶的真面目，卻是眼角有皺紋，皮膚鬆馳，網民震驚之餘，亦讚嘆劉曉慶修圖技術鬼斧神工。

劉曉慶分享凍齡自拍照

在重慶出生的劉曉慶，近日返回家鄉出席活動，獲得了巨星待遇，出入有大批保安開路，阻止途人衝上前合照。入夜後重慶市中心的多座摩天大樓，外牆亮起巨型燈幅，打出「劉曉慶」的字樣，場面極其震撼，而劉曉慶也不禁在大廈前自拍，並分享到小紅書，被網民讚她皮膚白滑，看不出已經是70多歲的長者，仿如凍齡美魔女。

劉曉慶被網民還原真相

劉曉慶自己發布的「白滑凍齡」神話，很快就被現場網民拍攝的無修原圖打破。在路人鏡頭下，劉曉慶雖然精神狀態不俗，但歲月的痕跡卻展露無遺。相片中的她，臉部皮膚明顯鬆弛下垂，眼角、脖子和臉頰更是佈滿皺紋，與她精心修過圖的樣子判若兩人。網民將這些未經修飾的相片在網上廣傳，令粉絲美好回憶崩壞。

劉曉慶自爆有8位男友

劉曉慶一生曾4次結婚，有傳她跟第4任丈夫王曉玉已經離婚，又曾表示過去有8個男友，其後澄清是不同時期，除了四段婚姻，她與70年代TVB當紅小生伍衛國曾經相戀。劉曉慶不止心境年輕，更勇於挑戰少女角色，在近日上架的短劇《錦繡安然》中，便演出豆蔻年華的少女，並跟比她年輕30歲的男星金珈拍攝親密接吻戲，畫面曝光後引發網民極大反響。

