Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

75歲影后劉曉慶踩入短劇界 演妙齡少女激吻細30歲男星 80集新作《錦繡安然》陷爭議

影視圈
更新時間：16:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-26 HKT

75歲內地影后劉曉慶近日再度成為焦點，她在新播出的80集短劇《錦繡安然》中挑戰少女角色，與45歲男演員金珈上演親密吻戲，引發網民熱議，話題更衝上微博熱搜。儘管劇組使用柔光濾鏡，仍難掩視覺上的年齡差距。事件更因劇中男配角顧言修親自點讚網民「搭戲是工傷」的調侃評論，而徹底引爆輿論。

劉曉慶新劇挑戰視覺極限

於2026年2月25日首播的古裝短劇《錦繡安然》中，現年75歲的劉曉慶飾演女主角，角色設定為妙齡少女。劇中她與45歲的男主角金珈有大量感情對手戲，甚至包含深情對望、親吻等親密鏡頭。海報及劇中畫面曝光後，巨大的年齡差讓不少觀眾直呼違和，批評劉曉慶強行出演與自身年齡不符的少女角色。

相關閱讀：75歲劉曉慶再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生

男配角點讚「工傷」評論衝熱搜

正當輿論沸騰之際，在劇中飾演配角的顧言修在社交平台與網民互動，有網民在留言區開玩笑稱：「哥，你這是工傷」，暗諷與劉曉慶搭戲的經歷。令人意外的是，雖然顧言修並沒有跟劉曉慶演親密戲份，但他卻對該則評論點了讚。此舉被網民解讀為默認合作「委屈」，「#男演員點讚和劉曉慶搭戲是工傷#」的詞條迅速衝上微博熱搜，閱讀量突破2500萬。

網民反應兩極

此事件引發網友兩極化的反應。一部分網民認為，顧言修的行為非常不專業，是在「蹭熱度」，並表示：「曉慶姐那麼優秀，男主賺了吧」、「能和慶姐合作也太幸運了」。但另一派網民則對顧言修表示理解，認為演員有表達個人真實感受的權利，並將矛頭指向製作方，認為選角本身就有問題，「這劇看不下去」。

相關閱讀：70年代TVB爆紅小生罕露面  曾戀劉曉慶分手後單身逾廿年  面上零皺紋玉樹臨風

顧言修：主角非我，吻戲沒有我

隨著爭議擴大，顧言修也在留言區做出部分澄清。他回覆網友，自己只是配角，該劇的主角是「金珈老師和曉慶姐」。當被問及是否有吻戲時，他明確表示：「曉慶姐有吻戲，但我沒有。」此番言論也讓整個事件更添複雜性，究竟他的「工傷」之讚是為自己，還是替男主角金珈抱不平？引發外界更多揣測。

相關閱讀：7旬影后劉曉慶撞樣《少林足球》阿梅？臉上一特徵成焦點 曾被傳婚內出軌細20歲攝影師

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
21小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
8小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
23小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
7小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
3小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
6小時前