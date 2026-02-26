75歲影后劉曉慶踩入短劇界 演妙齡少女激吻細30歲男星 80集新作《錦繡安然》陷爭議

75歲內地影后劉曉慶近日再度成為焦點，她在新播出的80集短劇《錦繡安然》中挑戰少女角色，與45歲男演員金珈上演親密吻戲，引發網民熱議，話題更衝上微博熱搜。儘管劇組使用柔光濾鏡，仍難掩視覺上的年齡差距。事件更因劇中男配角顧言修親自點讚網民「搭戲是工傷」的調侃評論，而徹底引爆輿論。

劉曉慶新劇挑戰視覺極限

於2026年2月25日首播的古裝短劇《錦繡安然》中，現年75歲的劉曉慶飾演女主角，角色設定為妙齡少女。劇中她與45歲的男主角金珈有大量感情對手戲，甚至包含深情對望、親吻等親密鏡頭。海報及劇中畫面曝光後，巨大的年齡差讓不少觀眾直呼違和，批評劉曉慶強行出演與自身年齡不符的少女角色。

相關閱讀：75歲劉曉慶再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生

男配角點讚「工傷」評論衝熱搜

正當輿論沸騰之際，在劇中飾演配角的顧言修在社交平台與網民互動，有網民在留言區開玩笑稱：「哥，你這是工傷」，暗諷與劉曉慶搭戲的經歷。令人意外的是，雖然顧言修並沒有跟劉曉慶演親密戲份，但他卻對該則評論點了讚。此舉被網民解讀為默認合作「委屈」，「#男演員點讚和劉曉慶搭戲是工傷#」的詞條迅速衝上微博熱搜，閱讀量突破2500萬。

網民反應兩極

此事件引發網友兩極化的反應。一部分網民認為，顧言修的行為非常不專業，是在「蹭熱度」，並表示：「曉慶姐那麼優秀，男主賺了吧」、「能和慶姐合作也太幸運了」。但另一派網民則對顧言修表示理解，認為演員有表達個人真實感受的權利，並將矛頭指向製作方，認為選角本身就有問題，「這劇看不下去」。

相關閱讀：70年代TVB爆紅小生罕露面 曾戀劉曉慶分手後單身逾廿年 面上零皺紋玉樹臨風

顧言修：主角非我，吻戲沒有我

隨著爭議擴大，顧言修也在留言區做出部分澄清。他回覆網友，自己只是配角，該劇的主角是「金珈老師和曉慶姐」。當被問及是否有吻戲時，他明確表示：「曉慶姐有吻戲，但我沒有。」此番言論也讓整個事件更添複雜性，究竟他的「工傷」之讚是為自己，還是替男主角金珈抱不平？引發外界更多揣測。

相關閱讀：7旬影后劉曉慶撞樣《少林足球》阿梅？臉上一特徵成焦點 曾被傳婚內出軌細20歲攝影師