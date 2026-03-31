黃日華連環擁抱女粉絲表情耐人尋味  異性緣超強魅力無限  搵古裝男神擋駕展好男人本色

現年64歲的黃日華，近年已宣布退出娛樂圈，享受半退休生活，閒時主要在內地參與明星足球隊的活動，與一眾圈中好友寫意人生。雖然淡出幕前，但黃日華的人氣絲毫未減，在中港兩地依然極受歡迎，尤其是異性緣極強，近日一段他被女粉絲包圍的影片，再次印證了這位「絕世好男人」的魅力。

黃日華獲女粉絲求抱抱

影片中，黃日華正準備上車，一位年輕女粉絲突然上前，為媽媽向偶像提出請求：「我媽想擁抱你一下，可以嗎？」黃日華聽後雖然稍有遲疑，但隨即展露親切笑容並張開雙手，大方地滿足了這位粉絲媽媽的願望。

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女粉絲頭埋黃日華胸

這位媽媽級粉絲在女兒的助攻下成功「追星」，終於能擁抱夢寐以求的偶像，其喜悅之情完全溢於言表。從影片可見，她一邊緊緊抱著黃日華，一邊開心得合不攏嘴，更興奮得將整個頭埋在黃日華的胸膛上，臉上流露出少女般的甜蜜笑容，完全沉醉在與偶像近距離接觸的幸福之中。

黃日華搵何家勁擋駕？

在滿足了兩母女的願望後，熱情的粉絲似乎讓黃日華有點招架不住。他隨後開玩笑地對該粉絲說：「晚上我叫我的兄弟何家勁找你！」幽默地搬出好友何家勁來「擋駕」，引得粉絲哈哈大笑，場面輕鬆有趣。事實上，黃日華的確深受女粉絲愛戴。在同一段影片的後續片段中，他又與另一位女粉絲親切擁抱，可見其受歡迎程度。

黃日華盡展深情好男人形象

黃日華之所以能多年來吸引無數女粉絲，除了經典的螢幕形象外，更與他深入民心的「好男人」形象有關。自從愛妻梁潔華於2020年因病離世後，黃日華悲痛欲絕，更曾表示為了亡妻將終身不娶。這份對愛情堅貞不渝的態度，讓他獲封為「愛妻號」及「絕世好男人」，感動了無數觀眾，也正是這份深情與專一，讓他即使年過六旬，依然是眾多女性心目中的完美偶像。

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