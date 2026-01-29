Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃日華激罕談與關寶慧緋聞：過千觀眾面前講清楚  戀情傳足5年  任達華曾爆料二人快拍拖

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-29 HKT

現年64歲的黃日華，早前宣布退出娛樂圈，享受半退休生活。然而，他與女星關寶慧傳了多年的緋聞，因好友任達華早前在節目中爆料而再度甚囂塵上。黃日華日前於香港現身，激罕地公開回應感情狀況，親口提及與關寶慧的真實關係。

任達華爆黃日華關寶慧「快嘞」

黃日華自2020年愛妻梁潔華病逝後，感情生活一直備受關注。他與59歲關寶慧的緋聞傳聞已久，早前好友任達華在TVB節目《一周星星》中，看到關寶慧的提問影片時，竟語出驚人地為兩人「做媒」，笑稱：「我諗都快㗎嘞！」此話一出，令緋聞再度成為全城熱話。

黃日華：終於有機會講清楚

黃日華日前在「盧海鵬鳴金收咪演唱會」上擔任表演嘉賓，他身穿黑白拼色棒球外套，精神奕奕，笑容滿面，狀態甚佳。在台上，他激罕主動提及和關寶慧的緋聞，他表示今次終於有機會，讓他在逾千觀眾面前講清楚，他強調自己目前依然單身，藉此正式否認與關寶慧的戀情。

黃關緋聞始於飯局合照

黃日華與關寶慧的緋聞始於2021年，當時有報導指二人在半個月內兩度私下聚餐，加上頭貼頭的親密合照，引發外界猜測。雖然黃日華女兒黃芷晴及關寶慧本人當時已否認，但傳聞並未因此平息。去年，內地網站更一度瘋傳「黃日華向關寶慧求婚成功」的消息，迫使黃日華以「假的不提罷」來回應。

黃日華曾指為亡妻終身不娶

黃日華的感情狀況之所以備受矚目，與他對亡妻梁潔華的深情形象密不可分。其妻梁潔華於2013年確診血癌，黃日華為照顧愛妻推掉所有工作，全心陪伴在側。惜梁潔華最終在2020年因器官衰竭病逝。黃日華在太太臨終前，曾承諾將終身不娶。

黃日華退出娛樂圈跟亡妻有關？

愛妻離世後，黃日華一度心碎崩潰，坦言太太是他的「頭號粉絲」，既然她已無法再看自己演戲，自己也沒有再演下去的意義，這份情深義重讓他成為公認的「愛妻號」及「絕世好男人」。這次他親自澄清緋聞，再次印證了他對亡妻不變的愛意。

