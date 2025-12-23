64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果

現年64歲的黃日華，自2020年愛妻梁潔華因病離世後，其感情生活一直備受外界關注。近日，他的好友任達華在電視節目中公開為黃日華與59歲的關寶慧「做媒」，更驚爆兩人關係「快嘞」，讓這段傳了多年的緋聞再次成為全城焦點。

任達華公開牽線指黃日華關寶慧好事近

事件的起點源於TVB節目《一周星星》。當任達華在節目中看到關寶慧的預錄提問影片時，他隨即語出驚人：「佢唔係同華哥（黃日華）有一段感情咩？我真係希望佢同華哥有一段感情。」

任達華爆關寶慧因黃日華愛上足球

任達華之後更進一步爆料，指關寶慧為了投其所好，已開始培養對足球的興趣，更衝口而出說：「我諗都快㗎嘞….快嘞快嘞！」他透露，關寶慧現在經常與黃日華及其他明星足球隊的成員如叻哥（陳百祥）、阿倫（譚詠麟）等一同吃飯看球，似乎已融入對方的生活圈子。任達華最後更對鏡頭豎起雙手拇指，高喊「寶慧姐！」以示支持，令傳聞更添幾分真實性。

黃日華關寶慧緋聞由來已久

事實上，黃日華與關寶慧的緋聞最早可追溯至2021年。當時兩人因在半個月內兩度私下聚餐，並拍下親密合照而傳出戀情。加上關寶慧曾公開表示，其擇偶條件是戴眼鏡、不接受姊弟戀，但接受失婚人士，種種條件都與黃日華不謀而合，讓外界猜測兩人正在交往。

黃日華曾公開回應緋聞

雖然當時黃日華的女兒黃芷晴及關寶慧本人均出面否認，但到了2023年，內地網站再度瘋傳「黃日華向關寶慧求婚成功」的消息。對此，黃日華以「真的該說了，假的不提罷」作回應，並澄清自己從未說過「終身不娶」。關寶慧則坦言，緋聞讓黃日華有意疏遠她，令她感到困擾。

黃日華情深義重難忘亡妻

黃日華的感情狀況之所以備受關注，與他對亡妻梁潔華的深情不無關係。梁潔華於2020年病逝，黃日華在愛妻離世後，一度心碎崩潰，更宣布退出娛樂圈。他曾在訪問中憶述，照顧太太期間，他推掉所有工作與社交，全心全意陪伴在側。在太太喪禮結束後，他才終於情緒「爆煲」，獨自在房中質問上天為何不給他一個好結局，更因無法實現與太太環遊世界的承諾而悲痛欲絕，聞者心酸。他坦言：「佢係我頭號fans…自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？」這份情深義重，讓他成為公認的「愛妻號」。

