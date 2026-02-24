80年代小生遭網民「道德綁架」？ 急尋苗僑偉幫忙出錢出力揭義氣人品

黃日華與苗僑偉（三哥）同為TVB「五虎將」一員，從80年代已合作無間，相識至今逾40年。近年鮮有在幕前露面的黃日華，仍有不少粉絲支持，近日有網民在小紅書分享影片，曝光黃日華愛錫粉絲的一面。

黃日華幫網民追星

黃日華去年底正式宣布「息影」，卻無阻仍獲昔日粉絲喜愛，近日有網民在小紅書分享見偶像經過，揭開黃日華私下「義氣」一面。網民分享一條「黃日華幫粉絲追苗僑偉」的視頻，表示自己在黃日華幫忙下圓夢，成功獲得苗僑偉的簽名。

黃日華當日在街頭被粉絲捕獲，成功與偶像合照外，又問可不可以代網民搵苗僑偉索取簽名。黃日華當時一臉無語表示：「自己的事情自己辦嘛」，卻默默地取出手機致電苗僑偉，沒過一會，就見到苗僑偉駕車現身，黃日華即向好友表示：「就缺你一個（簽名）」，滿足粉絲請求。

黃日華為好友搵車位

而事件又有前傳，黃日華在苗僑偉抵達前，為好友搵車位，見到有車主準備取車離開時，便禮貌向對方詢問：「可唔可以遲一點，等苗僑偉泊你個位？」該車主答應後，黃日華感謝對方：「Thank you 你！」等苗僑偉泊車期間，黃日華又向車主詢問咪錶時限，還自動自覺代好友「入錶」。

網民事後大讚黃日華好人：「每個人他都幫，不僅對粉絲有求必應，對朋友兩肋插刀，路遇粉絲車主也真誠相待，事無巨細無微不至，好心車主感動之餘幫華哥三哥找車位。誰的事情都幫辦的黃日華，俠之大者，不得不誇成連續劇！」

黃日華被指太好說話

其他網民為黃日華的親切表現，大為欣賞：「黃日華就是我心中好男人的樣子」、「重情義的好男人」、「他們感情真好，一輩子的好兄弟」、「華哥真暖，這就是兄弟情」，不過也有網民事主的要求無理：「黃日華也是太好說話了」、「做人不能太貪心」、「感覺被道德綁架」等。

