歐瑞偉意外溺水1分鐘 浮現人生走馬燈：畫面回到小時候 墮馬受傷險被踩面

現年64歲的歐瑞偉，入行逾40年，近日他分享昔日做武師的經歷，更差點跟死神擦身而過。歐瑞偉憶述最接近死亡的一次，並非來自跳樓或爆炸等高危場面，而是一次看似平常的水中戲。當時他為劇集擔任飛虎隊的替身，劇情要求從貨船跳入水中再游向遊艇。意外就在船隻開動一刻發生，歐瑞偉憶述：「我唔為意自己隻腳被繩繞住咗，船一開，就將我成個人扯咗落水底。」

歐瑞偉當替身溺水險死

歐瑞偉在強大的水壓和急促的水流下，他出盡力也無法掙脫，只能不停喝水。絕望之際，他抬頭望著水面透下的陽光，慢慢開始放棄。他述憶當時情景：「當我冇晒力，畫面竟然回到小時候，一幕一幕咁，見到爸爸媽媽、所有家人，每一件自己認為重要嘅事喺畫面中出現。」幸好，在瀕死邊緣，有人及時將他救起。雖然心有餘悸，但敬業的他稍作休息，飯後便繼續拍攝，這段與死亡最接近的經歷，讓他永世難忘。

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歐瑞偉墮馬險被馬匹踩傷

武師出身的歐瑞偉，與馬匹也甚有緣份，他在邵氏訓練班時便學習騎馬，但這項技能也曾讓他身陷險境。他憶述一次墮馬經歷：「嗰次啲馬好曳，我騎住嗰隻馬好想衝，但我唔俾佢去，點知我一放鬆，佢就向前仆，我成個人飛到馬頸，再撻咗落地。」不巧的是，他的腰部正好撞在一顆小石頭上，劇痛難當。然而，當時他正拍攝電影《少林寺》，受傷後他仍需忍痛完成當天戲份，待傍晚六點收工，才能去看醫生。

歐瑞偉《愛回家》KC甚受歡迎

歐瑞偉從熱愛體操的少年，到考入邵氏武術訓練班，再轉型為家喻戶曉的演員，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《大運河》、《尋秦記》、《城寨英雄》，現時在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，演出常駐角色接龍集團法律部主管KC，不時製造笑料，深受網民喜愛。

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