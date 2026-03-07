64歲歐瑞偉連環抱起六女 腰力臂力驚人寶刀未老 驗證《愛回家之開心速遞》最重女星是誰？

64歲的歐瑞偉，在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「吳家聰（KC）」，劇中雖然經常撞板，但現實中卻是身手不凡，而劇組亦不時給他機會表演，近日歐瑞偉分享了劇集花絮，他要將6位女星逐一由房間抱出走廊，完全無喘氣臉紅，被網民大讚他好腰力，寶刀未老外，又紛紛詢問哪一位女星最重。

歐瑞偉英雄救美連環抱起6女星

近日《愛．回家》劇情講到，6位女星正在飯局，卻因為地上「走蟹」，加上成班女星穿上露指鞋，驚險萬分。此時歐瑞偉要英雄救美，逐一以「公主抱」方式，將美女抱離房間，在歐瑞偉的「救援名單」中，先後是邵初、邱芷媺、林淑敏、呂慧儀、樊亦敏，最後是莊思明，而救出所有人後，台前幕後也響起一片掌聲，大叫「KC好勁呀」，歐瑞偉更笑說「梗係啦，我後生仔嚟」。

相關閱讀：尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」 曾做劉德華替身當三級片男一 娶花旦太太女兒撞樣朱千雪

歐瑞偉被台前幕後鼓掌讚美

歐瑞偉連環抱起6位女星，突顯出他的強勁臂力及腰力，體格異於常人，之後呂慧儀笑說「KC打兩個筋斗先啦」，樊亦敏則補充：「睇下KC明天還能不能上班先？」而網民紛紛留言大讚：「又型又勁又好笑」、「KC老而彌堅」、「KC好厲害」、「睇到都覺得攰」。

歐瑞偉驗證最重女星誰屬

歐瑞偉受到網民讚賞，更紛紛留言詢問他哪一位女星最重，在6位女星中，呂慧儀身高177cm，在6位女星中有機會最重，但也有網民指樊亦敏近年心廣體胖，體重不輕，但最合理分析是最後被「救出」的莊思明，皆因歐瑞偉之前已經消耗不少體力，所以莊思明是最令他吃不消，網民還說幸好一take過無NG，歐瑞偉才能順利過關。

相關閱讀：《尋秦記》經典配角慘成「樓蟹」變負資產 曾移民遇金融風暴持貨多年仍蝕本：想穿越返去唔買樓